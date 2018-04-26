李組長眉頭不皺了 大陸創公司培訓演員

2018年04月26日 20:31 時報周刊 林彥君

李鳳新（李組長）日前在《小明星大跟班》錄影前表示，他近期在大陸和台灣兩地跑，他帶著《紫色蔓陀蘿》劇組共10位工作人員到大陸，將在廈門設立演員訓練公司，預計培訓30位演員，公司將在7、8月完工，明年過年後要在愛奇藝推出網路時裝劇。

自認財力不夠雄厚，他在公司負責培訓演員，認為兩岸一家親，將會選定3位大陸女演員及2位台灣女演員，在戲裡一起追音樂夢，他認為「大陸設備很厲害，特別是古裝拍攝場面浩大，藉由到大陸發展，把台灣的技術和大陸交流，目前將先籌備時裝劇拍攝。」

他透露剛開始到大陸，因陸方不了解他的動機而有戒心，他花了兩年和陸方溝通與籌劃「雙方剛開始想法不一樣，不願意投資。」他表示近期受惠台政策影響，陸方釋出善意租屋還有每月補助，因朋友符合40歲以下的台灣青年資格，他們在廈門租屋，每月還有2000人民幣的租屋補助金。

他和朋友一起研發推出「解憂福利社」APP，要和電影《解憂雜貨店》一樣為煩惱的人解惑，徵求兩性專家、編劇、義工來解答，上個月才推出，平均每天都有500～600封諮詢留言，最常被問到婚外情或換工作如何應對，還有問課業問題，他希望藉由溝通平台，讓社會傳遞更多暖流。

(時報周刊)