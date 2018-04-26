著名民國史學者蔣永敬逝世 享壽96歲

原政大歷史系蔣永敬教授，傳出於今日上午以96歲高壽，逝世於台北市萬芳醫院。（圖/政大歷史系）

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中時電子報

據中國近代史學會最新訊息通知，知名民國與中國近現代史學者，原中國國民黨中央黨史委員會主任、國立政治大學歷史學系蔣永敬教授，於今日（4/26）上午2時36分，病逝於臺北市萬芳醫院，享壽96歲。蔣永敬教授畢生育才無數，即使高齡9旬、仍閱讀筆耕不倦，撰寫胡漢民、蔣中正和汪精衛與國共分合的最新著作《多難興邦》，即將於本月28日公開上市。

出生於安徽省定遠縣、畢業於東北大學教育學系，1949年隨著政府移居臺灣。在臺北獲得國立政治大學教育研究所碩士學位，曾任職於臺灣警備總司令部政工處，經歷中國國民黨海員黨部、中國國民黨中央黨史委員會編修與主任等職，後轉入學術界，曾任教於東海大學、輔仁大學、政治大學等校歷史學系，著有《胡漢民先生年譜稿》、《鮑羅廷與武漢政權》、《國民黨興衰史》等研究國共兩黨重要歷史著作。

著作等身的蔣永敬教授，從政大歷史所退休後，仍繼續民國史的研究，並多次受邀來往兩岸大學院校對學子講學授課，獲南京大學近代史研究中心聘為客座教授。並在去年以95歲高齡，出版了一本《九五獨白：一位民國史學者的自述》，向外界介紹他60多年來研究經驗和數百張收藏的珍貴照片。

中國近代史學會也決定，蔣永敬教授最新著作《多難興邦》發表會，將如期於本月28日下午，於國史館（臺北市長沙街一段2號）四樓大禮堂舉行，歡迎故舊門生、史學同好參加，並同時致上最深摯的哀思。

(中時電子報)

文章來源：【講座資訊】蔣永敬《多難興邦》新書發表會暨中國近代史學會「好書共享」讀書會

文章來源：蔣永敬教授九十壽慶專題演講「談辛亥革命史的研究」

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