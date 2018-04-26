搶攻母親節商機 奧黛莉EASY SHOP台中大墩店下殺1折起

搶攻母親節商機，奧黛莉EASY SHOP台中大墩店下殺1折起，首日吸引大批搶購人潮。（圖／曾麗芳）

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EASY SHOP台中大墩店祭出當季正品滿3,500現折600，滿5,000立享8折、指定正品買4送1

為搶攻母親節購物商機，台灣奧黛莉集團EASY SHOP，自今（26）日起至5月13日，在台中五期「大墩食衣生活廣場」，舉辦中部百貨獨家優惠案，現場最低下殺1折起，當季正品滿3,500現折600，滿5,000立享8折、指定正品買4送1。

此外，還推出每日一物99元起、消費滿5,000元再送日式玻璃花茶壼；現場同時展出多款新品，內衣款式涵蓋低V溝影款、側包集中款、涼感透氣款、舒壓呵護款、時尚百搭素面款、塑身調整型、舒適居家服、運動內衣、少女成長型、單品褲等各種內在美，整檔業績挑戰500萬元。

台灣奧黛莉表示，超人氣廣告商品「夢幻七彩」系列的買1送1優惠；正品區各式專利機能的Audrey購買3,500現折600，滿5,000立享8折等滿額折活動。

此外，「大墩食衣生活廣場」祭出感恩再加碼，全館單筆消費滿899元起，加碼送妙管家600cc柔軟精，還有FB打卡禮及加line禮送妙管家600cc洗衣精；購物滿3,500元、6,500元，加碼好禮二選一，滿1萬元就送英國熊野餐大型保冰袋。

另有「媽咪精彩好運模彩禮」，全館消費滿1,500元就可抽好運大獎，包括50吋電視、折疊腳踏車、3M空氣清淨機、象印電子鍋、24吋旅行箱、飛利浦廚神料理機、泰J、岩谷、魔法咖哩等餐飲回饋券、新社古堡貴賓券等200項獎項。

(工商 )

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