科學家將人類腦組織注給小鼠 治療腦部疾病

科學家將人類腦組織注給小鼠，利用小鼠來培養這些組織。(圖/shutterstock)

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中時電子報

沙克生技研究所(Salk Institute for Biological Studies)的科學家們將部分人類腦組織植入小老鼠的頭部，然後小老鼠身體組織的血液和營養物質真的養活了這些腦組織幾個月的發育，而且這些小鼠在進行記憶測試時，犯的錯誤確實較少，也就是似乎比較「聰明」，難道科學家真的創造出了一種帶有人類腦子的超級老鼠？

大眾機械(popular mechanics)報導，這項研究並不是創造聰明老鼠，而是研究如何治療腦損傷和精神分裂症，而且植入進老鼠的人類腦組織也不是從哪個人身上切下來，而是培養出來的。科學家在2013年成功利用操縱幹細胞，創建了第一個人類「腦部類器官」，從那時起，科學家已經可以培養出類似早期胎兒的腦部結構，透過這些研究，科學家可以瞭解人類大腦發育的過程，以及出現問題的可能原因在哪。

然而，在培養皿裡的腦組織有其極限，沒有辦法持續發展到五星期以上，這是因為當營養物和氧氣無法再到達它們最內層的細胞時，就無法持續發展了。於是科學家試著讓發育一段時間的腦組織植入老鼠頭部，利用老鼠的代謝器官繼續滋養這些腦組織。結果發現，在2至12週內，這些腦組織真與與老鼠頭部的血管網路有了連結，取得營養物質和氧氣，還可以萌發新的神經元，目前的紀錄，植入小鼠體內的人類腦組織能夠有效存活達233天。

人類的大腦組織會改變小鼠的意識或身份嗎？就像是忍者龜電影裡的史普林特老鼠師父那樣，變得有高等智慧？研究人員至少發現，得到人類小部分腦組織的實驗小鼠，只有短時間的聰明，剛植入不久確實展現了不錯的記憶，但是到第二天，他們就忘了先前的經驗，恢復到正常老鼠的大腦狀態。

當然，這個實驗引起了生物倫理問題還不會停止，當實驗持續進展時，我們也很難料想老鼠是否會變得更聰明，甚至傳藝授徒給烏龜。

(中時電子報)

文章來源：Scientists Implanted Tiny Human Brains Into Mice

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