是元介為「Ina」盡心力 短暫脫離悲苦做自己

2018年04月26日 20:49 中時 林淑娟

是元介出席《放大的小愛》公益微電影記者會。（台灣大哥大基金會）

擁有四分之一排灣族原住民血統的是元介，去年12月受善牧基金會邀請拍攝《放大的小愛》公益微電影，對於基金會的「Ina方案」拍攝邀約，是元介深受感動也立馬答應拍攝，對於能為原住民媽媽盡一份心力感到很開心。不過由於他幾乎在台北長大，他也是首次聽到「Ina」一詞，還特地回家詢問自己的媽媽年輕時在部落是否聽過，是媽媽立刻表示「在部落裡每個媽媽都是Ina」。

回想當時拍攝的情況，是元介表示，因同時期也在拍攝電視電影《阿青回家了》，且因已進入角色，所以當時幾乎天天不愛笑且壓力極大，因此他算是短暫抽離劇中角色當回自己，前往花蓮進行3天2夜的微電影拍攝。是元介說：「來到花蓮的部落，不僅感受到原住民媽媽的開朗，也能欣賞好風景，短暫的抽離一下悲苦的角色，跟這些Ina相處起來好親切，就像是自己的媽媽一樣，覺得好溫暖。」

善牧基金會30多年來陪伴許多受家暴傷害、單親媽媽、弱勢新住民及原住民媽媽們走出困境，深耕原鄉部落已超過20年，1年約服務300各原住民家庭，近年發展出的「Ina方案」，就是積極集結及培力原住民媽媽，協助她們不但能在部落自立，同時寬廣的照顧部落其他獨居老人，也把部落的孩子和這塊土地重新連結起來。《放大的小愛》點閱率衝破10萬，台灣大哥大公益基金會也捐贈最高金額10萬元給予善牧基金會，一同做公益。是元介26日特地向劇組請假，從台中北上出席微電影成果發表，記者會結束後立馬再趕回台中進行電影拍攝。

(中時 )