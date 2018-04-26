中友春季日本美食物產大展今日登場

中友百貨自今日起舉辦「春季日本美食物產大展」。（圖／曾麗芳）

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中友百貨「春季日本美食物產大展」今日登場。（圖／曾麗芳）
中友百貨特別打造櫻花網美牆，讓消費者逛街的同時，還能盡情在粉嫩櫻花樹下拍美照！（圖／曾麗芳）

時值春季日本櫻花盛開期，中友百貨自今（26）日起舉辦「春季日本美食物產大展」，為期11天的展期引進40多家廠商，帶來道地日本美食、特級土產、絕美工藝美妝雜貨等，全館打出滿3,000送300電子購物券；中友百貨特別打造櫻花網美牆，讓消費者逛街的同時，還能盡情在粉嫩櫻花樹下拍美照！

中部百貨業者看好國人愛嚐日本美食，近年爭相舉辦大型日本美食物產展，每次都吸引大批人潮帶來可觀業績。中友百貨今年特別引進多家初次登場新口味，包含日本頂級牛丼、札幌拉麵人氣老店、秋田米飯糰等，帶給顧客更多選擇。

中友百貨店長許振立表示，體驗行銷當道，百貨公司所販售的不只是商品，更吸引人的是愉悅的消費體驗，「看好網路熱潮，中友特別打造美麗的景色，讓消費者不只能品嚐到美食，也能拍到美照！」13樓天橋化身櫻花林，連網美也忍不住想拍幾張在櫻花樹下野餐的照片，想像這裡就是東京上野公園，滿足哈日族的夢想之地。

中友日本美食物產大展除了推出道地日本美食之外，也規劃多項有趣的活動，包含抹茶戚風蛋糕DIY、造型大福DIY、和風化妝包DIY及日式浴衣體驗等課程，由專業大師教導消費者穿著日本傳統浴衣，體驗時間一個小時，可穿著綺麗的浴衣、逛逛日本美食展。

另外，活動期間持中友APP會員行動條碼，於日本美食物產大展消費滿額還可參加抽獎活動，滿1,500元贈熊本熊100％純馬油70ml乙瓶；每週一至週五單筆滿399元，就贈沙威隆-低敏無香抗菌濕巾1份；每週六至週日單筆滿599元，贈沙威隆-抗菌乾洗手噴霧1瓶等。

(工商 )

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