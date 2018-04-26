上任將滿兩周年 蔡英文啟動產業創新之旅

友善列印
工商

民進黨政府上任即將滿兩周年，蔡英文總統明天起將啟動「5+2產業創新系列行程」，首站前往台南和高雄，分別參訪航太工業，總統府表示，目標是希望透過行程，讓大家瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。

蔡英文預計周五和周六兩天帶著媒體參訪5+2產業，明天上午先前往台南參訪亞洲航空公司，隨後轉往高雄的漢翔公司。

總統府表示，新政府上任即將滿兩周年，國家總體經濟轉型的推動也從前一階段的法制環境更新、藍圖規劃進入到執行面的全面推動，為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多的瞭解，因此做了這樣系列的行程規劃。

府方表示，明天開始啟動的「5+2產業創新系列行程」，最主要目標就是希望透過行程，讓大家瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。例如這些創新產業在技術上、發展形態上，包括在就業上，如何能創造出更多發展的機會。

他舉例，明天要前往的亞航等，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合包括智慧機械、航太工業等相關產業在高科技技術、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當幅度進展的例子。

同時，選擇在南部佈局發展5加2產業作為首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。

(工商 )

陳水扁：年改就像反中、反一中原… 張善政：年金改革 政府用錯的方…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。