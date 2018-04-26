上任將滿兩周年 蔡英文啟動產業創新之旅

2018年04月26日 21:15 工商 崔慈悌

民進黨政府上任即將滿兩周年，蔡英文總統明天起將啟動「5+2產業創新系列行程」，首站前往台南和高雄，分別參訪航太工業，總統府表示，目標是希望透過行程，讓大家瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。

蔡英文預計周五和周六兩天帶著媒體參訪5+2產業，明天上午先前往台南參訪亞洲航空公司，隨後轉往高雄的漢翔公司。

總統府表示，新政府上任即將滿兩周年，國家總體經濟轉型的推動也從前一階段的法制環境更新、藍圖規劃進入到執行面的全面推動，為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多的瞭解，因此做了這樣系列的行程規劃。

府方表示，明天開始啟動的「5+2產業創新系列行程」，最主要目標就是希望透過行程，讓大家瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。例如這些創新產業在技術上、發展形態上，包括在就業上，如何能創造出更多發展的機會。

他舉例，明天要前往的亞航等，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合包括智慧機械、航太工業等相關產業在高科技技術、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當幅度進展的例子。

同時，選擇在南部佈局發展5加2產業作為首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。

(工商 )