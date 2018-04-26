巴掌嬰成慢飛天使 「叫聲媽成最大奢求」

中提琴家康郁理（左）暫時割捨最愛的音樂之路，辛苦帶大慢飛天使「小熊」，只盼望他平安長大。（柯宗緯攝）

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中提琴家康郁理（右）將參與伊甸基金會音樂公演，用音樂傳達養育慢飛天使「小熊」的心路歷程。（柯宗緯攝）

「最好的母親節禮物，就是看著小熊平安、健康長大，那就足夠了。」中提琴家康郁理育有9歲慢飛天使「小熊」，他早產一度與死神拔河，幸運存活下來，但有視、聽等多重障礙，迄今無法言語，更遑論叫一聲媽媽，或許是造化弄人，但也給予他滿滿的愛。

37歲康郁理是位傑出中提琴家，曾獲邀與台北愛樂管弦樂團到歐洲巡演，回國後從事台南國小、科大教職，原本是人人稱羨的人生勝利組，但在「小熊」誕生後，老天爺巧妙安排她的命運。

小熊26周早產報到，出生如巴掌大、僅860克，器官發育不完全，天天待在保溫箱，康郁理坐月子幾乎淚以洗面為稚兒憂愁，後來小熊動刀手術、耳朵裝助聽器，但學習上出現發展遲緩，一周有3天需要復健，為陪伴孩子，康郁理忍痛暫時割捨音樂之路。

小熊聽力極差，120分貝才聽得到，也無言語能力，母子倆溝通全靠手勢、肢體語言表達；康郁理無怨無悔拉拔小熊，但自己悶出病來，一度封閉自我，直到接受伊甸基金會鳳山早療中心協助，彷彿來到「同溫層」，與其他家長互相砥礪。

伊甸基金會5月26日將於高師大舉辦「相信有愛、慢飛無礙」慈善音樂會，力邀康郁理「重出江湖」外，也請來國際知名視障鋼琴家許哲誠等專業團體演出，透過音樂力量鼓舞特殊家庭。伊甸說，音樂會募款目標是200萬，尚差5成缺口，邀請社會大眾捐款1千元即可獲音樂會門票1張。

(中時 )

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