北影首波片單公布！披頭四《黃色潛水艇》50週年指定放映

2018年04月26日 20:59 中時 徐桐炘

《黃色潛水艇》數位修復版。（北影題供）

西恩潘等人主演《紅色警戒》。（北影題供）

2018第20屆台北電影節公布首波片單，以披頭四歌曲為主題的動畫電影《黃色潛水艇》適逢50週年，披頭四成立的蘋果唱片（Apple Corps）特別指定台北電影節免費放映數位修復版。另外，「經典重現」單元大銀幕回顧蕭雅全《命帶追逐》(2018數位修復版)，經過數位修復的貝納多‧貝托魯奇《末代皇帝》、泰倫斯‧馬立克《紅色警戒》、溝口健二《山椒大夫》，更選入從未在台灣正式放映，被稱為「最恐怖的戰爭電影」的《見證》數位修復版。

蕭雅全首部劇情長片《命帶追逐》是極早在台北捷運取景的作品，主角在捷運車廂兜售物品的畫面，也是觀眾記憶台北捷運的重要影像作品，該片不但勇奪2000年台北電影獎商業類「年度最佳影片」、「年度導演新人獎」，隔年更入選當年坎城影展導演雙週單元，橫掃都靈影展、溫哥華國際影展奪下大獎，當年卻只在台北光點開幕時擔任開幕片短暫上映，今年完成數位修復，18年後終於能重見天日。7月13日全台上映。

貝納多·貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)1987年作品《末代皇帝》，電影與劇情都是傳奇，不但是首部進入紫禁城取景的外國電影，當時更一舉奪得奧斯卡金像獎包括最佳影片、最佳導演等九項大獎。劇情講述滿清末代皇帝溥儀的一生。從三歲登基，六歲退位，直到母親去世、成親、離開紫禁城、參與滿州國、入獄下放勞改等等由尊貴至凋零的生命起落。

今年是《紅色警戒》問世20週年，台北電影節同樣推出數位修復版以饗影迷，改編自1962年的同名小說，劇情講述瓜達爾卡納爾島戰役中，美軍設法要從日軍手中奪回陣地的故事，年輕的西恩潘、喬治克魯尼、安卓亞布洛迪、約翰庫薩克、伍迪哈里遜同台飆戲演出一票美國大兵，有型有款，男性賀爾蒙爆表。

拿下2017威尼斯影展最佳修復電影的《見證》(Come and See)，未曾在台灣進行正式放映，本片是1985年由蘇聯導演埃列姆．克利莫夫(Elem Klimov)所拍攝，有「史上最恐怖的戰爭電影」之稱。劇情本於史實，描述二次大戰期間，德國占領區白俄羅斯的悲慘面貌，主人公是一個潛入森林幫助游擊隊的16歲少年，經歷了納粹德國殘酷的軍事圍剿，戰爭將少年稚嫩的臉孔的臉扭曲成皺紋密佈，如老人一樣的臉。

繼去年放映《雨夜物語》，今年台北電影節再度選映溝口健二獲頒1954年威尼斯影展銀獅獎作品《山椒大夫》。改編自日本文豪森鷗外的同名小說，劇情描述十一世紀，平安時代的貴族遭到陷害而妻離子散，子女被賣到貪官家中為奴的悲慘故事。片中使用了溝口健二最為人稱道的「一景一鏡」技法，跟隨著主人翁穿梭於場景與場景之間，如詩般的畫面讓本片成為溝口健二為人樂道的經典作品，也在影史上留下不可磨滅的影響力。

(中時 )