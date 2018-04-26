攻擊利器 美海軍陸戰隊想買自殺無人機

2018年04月26日 21:06 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍陸戰隊步兵單位在淘汰120毫米迫擊砲後，將致力尋找精準攻擊武器，但並未多透露細節。但一項新合約的宣佈顯示，他們起碼正在考慮，要採購攜帶式自殺無人機。

據《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）與《動力》（The Drive）網報導，美國陸戰隊正在尋找裝有彈頭的管射無人機，能在海上或空中的可疑目標上空盤旋，並精準地發動致命攻擊。

美國陸戰隊快速反應能力辦公室（U.S. Marine Corps Rapid Capabilities Office，MCRCO）與陸戰隊戰鬥實驗室（Marine Corps Warfighting Laboratory）已提出資訊徵求說明書（Request for Information，RFI），要求業界領袖提供有關精準發射系統的資料。

說明書中指出，這系統要能在40-60公里處提供火力支援，並能在一切作戰環境下，用以攻擊靜止或移動的地面或海上目標。此外，美國陸戰隊希望，這系統能隨身攜帶，並從直徑小於10英寸（約25公分），長96英寸（約2.4米）的筒狀或管狀裝備發射。

除了飛行與攻擊時要能輕易控制外，美國陸戰隊也希望，這系統有遠程通信能力，這樣操作人員才能在25到60公里的距離間與無人機聯繫。

雖然美軍已部署加州空境（AeroVironment）公司製造的「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機，但它的活動半徑只有10公里，續航力也只有10分鐘。而陸戰隊想要將航程增為近60公里，續航時間延長為1-2個小時。

(中時電子報)