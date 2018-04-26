瀛海台江青年起步走 飛揚100全國銀牌獎

2018年04月26日 22:13 中時 曹婷婷

瀛海中學以「瀛海青春夜行-文化台江，宮廟史蹟之旅」，參加教育部「戶外教育成果『飛揚100』甄選」，在眾多角逐競選學校脫穎而出，榮獲全國高中職組銀牌，成為台南區唯二獲獎的高中職學校。

瀛海中學多年來致力於台江人文課程發展，因應108年課綱，以「核心素養」做為課程主軸，規畫台江特色多元選修課程；同時，為活化教學並激發學生學習效能，2015年起結合教師專業社群及台江社團成立，進行課程教學與戶外教育結合操作，經過2年操作，將成果彙整成「瀛海青春夜行-文化台江，宮廟史蹟之旅」，獲獎消息傳來，師生都很開心。

瀛海中學校長姚智化說：「瀛海青春夜行」發展至今，已進入第3屆，緊扣生態環境教育、聚落人文認識為主題，讓學生從議題討論、計畫規畫執行，從活動教學中看見孩子的學習成長。

老師楊珮菁說，藉由步行串聯地方重要廟宇，孩子發揮創意以戲劇表演方式進行介紹，加深同學對廟宇與在地居民生活連結認識，體現了瀛海台江社「學習在地，在地學習」精神。

「瀛海青春夜行」全程30公里的，讓學員走過風景、走過無聊，也走過身心疲累的考驗；從走路之中，實踐見學路徑規畫、社團經驗傳承，共同討論、共同設計、共同行動的能力。也從中認識家鄉，激發愛鄉情懷，似乎也完成同學另類的成年禮。

(中時 )