瀛海台江青年起步走 飛揚100全國銀牌獎

「瀛海青春夜行-文化台江，宮廟史蹟之旅」，參加教育部「戶外教育成果『飛揚100』甄選」，榮獲全國高中職組銀牌，是台南區唯二獲獎的高中職。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

瀛海中學以「瀛海青春夜行-文化台江，宮廟史蹟之旅」，參加教育部「戶外教育成果『飛揚100』甄選」，在眾多角逐競選學校脫穎而出，榮獲全國高中職組銀牌，成為台南區唯二獲獎的高中職學校。

瀛海中學多年來致力於台江人文課程發展，因應108年課綱，以「核心素養」做為課程主軸，規畫台江特色多元選修課程；同時，為活化教學並激發學生學習效能，2015年起結合教師專業社群及台江社團成立，進行課程教學與戶外教育結合操作，經過2年操作，將成果彙整成「瀛海青春夜行-文化台江，宮廟史蹟之旅」，獲獎消息傳來，師生都很開心。

瀛海中學校長姚智化說：「瀛海青春夜行」發展至今，已進入第3屆，緊扣生態環境教育、聚落人文認識為主題，讓學生從議題討論、計畫規畫執行，從活動教學中看見孩子的學習成長。

老師楊珮菁說，藉由步行串聯地方重要廟宇，孩子發揮創意以戲劇表演方式進行介紹，加深同學對廟宇與在地居民生活連結認識，體現了瀛海台江社「學習在地，在地學習」精神。

「瀛海青春夜行」全程30公里的，讓學員走過風景、走過無聊，也走過身心疲累的考驗；從走路之中，實踐見學路徑規畫、社團經驗傳承，共同討論、共同設計、共同行動的能力。也從中認識家鄉，激發愛鄉情懷，似乎也完成同學另類的成年禮。

(中時 )

巴掌嬰成慢飛天使 「叫聲媽成最… SOGO母親節 搶賣全球獨家美妝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。