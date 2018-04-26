SOGO母親節 搶賣全球獨家美妝

2018年04月26日 22:15 中時 郭家崴

SOGO忠孝館獨家M.A.C 3色頰彩盤，每盤1800元。（SOGO提供）

Dolce ＆ Gabbana 5月7日至13日在SOGO忠孝館獨家打造「恬蜜花園」快閃店，玫瑰圖騰頰彩、脣彩和指彩價格店洽。（SOGO提供）

買SOGO忠孝館植村秀任4色「我就是要玩翻霧脣系列脣膏」＋任1色「潮有態度脣線筆」，獨家送與Yazbukey聯名的時尚腰包，限量60個。（SOGO提供）

dyson Supersonic吹風機盒裝版-粉紅，原價1萬6200元、特價1萬4600元，SOGO忠孝館限量30組、復興館限量50組。（SOGO提供）

SOGO復興館全球獨家TOD’S Wave Bag後背包，8萬4000元。（SOGO提供）

艾斯特烘焙總監陳嘉明2015年獲德國IBA世界甜點冠軍；5月1日艾斯特烘焙進駐SOGO忠孝館，推出「黃金之冠」蛋糕，6吋980元、8吋1280元。（SOGO提供）

5月8日至10日在SOGO天母店親持HAPPY GO，憑當日單筆滿500元同卡號電子發票證明聯及銷貨明細，過卡不扣點，可兌換初夏粉漾晴雨傘，限量6600把，送完為止。（SOGO提供）

遠東SOGO母親節趁勝追擊，「美妝天后宮」忠孝館第1季美妝成長12 %，5月1日至6日集中火力，台北店和天母店首次推美妝滿5000送400，單日可跨櫃累計，是30年來首見，藉由美妝加碼吸引人潮，帶動家用/家電、珠寶、精品買氣，預估台北店3館整體業績可較去年成長10 %。

5月1日至13日母親節檔期，SOGO忠孝館獨家和聯名彩妝是最大賣點，包括屢傳來台的義大利精品彩妝Dolce & Gabbana 5月7日至13日亞洲首賣、全台獨家快閃；M.A.C與時尚設計Jeremy Scott聯名復古錄音帶造型的限量彩妝全台獨賣；植村秀與巴黎配飾Yazbukey聯名的紅脣彩妝，全球獨家5月5開賣，送時尚紅脣腰包，限量60個。特惠組買1送多，最多買1送12，超越周年慶。

此外，忠孝館女裝回饋20％，黃金、珠寶最高回饋11％，內衣殺出史上最高回饋33％、滿萬送限量粉色摺疊腳踏車。忠孝、復興館主打粉色系家用、家電，最高回饋30%；忠孝館膳魔師鍋具3.7折起；復興館獨家首賣dyson藍色款DP04智慧空氣清淨機，夏普70吋8K電視獨家送dyson V10吸塵器+ DP04清淨機，限量5組。

忠孝、復興和敦化3館精品滿2萬送2000、珠寶滿3萬送1500，復興館PANDORA 最高回饋近50％，敦化館精品滿30萬元最高回饋15%，買Tiffany和蕭邦最划算。天母店趁檔期前引進FANCL和Folli Follie、夏普改裝，因館內品牌穩定，美妝一樣滿5000送400、指定家電滿萬送500，預估業績可成長4.5％。

(中時 )