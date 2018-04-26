勇闖西遊記取經路！中山EMBA「戈13」準備好了

2018年04月26日 22:39 中時 柯宗緯

中山EMBA戈13隊員將勇闖取經路，挑戰自我極限。（柯宗緯翻攝）

中山EMBA戈13隊員將勇闖取經路，挑戰自我極限。（柯宗緯翻攝）

專屬兩岸EMBA學生才有參賽資格的極地馬拉松，成為無數EMBA學生嚮往戰場，更是全球高階經理人自我挑戰的年度賽事，今年5月2日將於甘肅省酒泉市瓜州縣登場，賽道是1300多年前《西遊記》取經路線，晝夜溫差高達40度，亦即俗語的「朝穿皮襖，午穿紗」現象，而來自兩岸64所院校師生，將不畏困難挑戰全程115公里戈壁荒漠，備受各界矚目。

「第十三屆 玄奘之路商學院戈壁挑戰賽」（簡稱戈13），國立中山大學EMBA參與戈壁挑戰賽事，已邁入第7年，今年預計兩岸有超過上千位EMBA學員征戰戈壁。中山大學EMBA隊伍堪稱「地表最強隊伍」，在歷年屢創輝煌戰績，今年中山戈13陣容更甚以往，由管學院院長陳世哲親自領軍出征，誓言用雙腳徒步走完4天賽程，挑戰自我極限。

24日下午，中山EMBA戈13隊員，在中山大學西子樓校友會館中信廳，舉辦「中山戈13-誓師大會」，隊員分布南北兩地，藉由視訊展現征戰士氣，大夥兒表示，有信心可以克服惡劣環境的考驗，用體力和意志力去走完賽程。最後陳世哲也以戈13隊員身分勉勵隊員，除要一起完賽，再創戈壁賽佳績外，也要平安回來。

究竟挑戰戈壁有多難？此次賽道是位在新疆與甘肅交界的「莫賀延磧戈壁」—史稱「八百里流沙」，也是1300多年前玄奘西行取經路線。參賽隊伍須在4天賽程中，靠著座標穿越未知路線，直線距離長達117公里的賽道；全程平均海拔1500公尺高，晝夜溫差可能高達40度，當地俗諺「朝穿皮襖，午穿紗」就是早晚溫差之大的寫照。

今年中山大學戈13挑戰團隊由黃文彬擔任總隊長；領隊則由方順生擔任，本次參與學員包括企業主、高階經理人、醫師，共分三大團隊，規模歷年最大，為了挑戰平均海拔高達1500公尺，晝夜溫差高達40℃的極地馬拉松。

「中山戈13」的勇士們，在事業、工作繁忙之餘，歷經1年的籌組、自主訓練，團員的體能、團隊默契和裝備，都已達到備戰狀態。戈壁挑戰賽，為全球華人商學院最艱難的路跑賽，許多企業菁英，都以參加戈壁賽，作為挑戰自我極限的主要目標。

(中時 )