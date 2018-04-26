兩空汙議題片29日彰化放映 學者專家、導演與民座談

台灣健康空氣行動聯盟與彰化國際青商會合作，舉辦空汙視角影片放映會暨映後座談，29日在彰化縣立圖書館演講廳免費入場，理事長葉光芃（前排右五）26日與多名環團、醫界代表召開記者會預告宣傳，彰化縣多名局處首長到場表達支持。（謝瓊雲攝）

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台灣健康空氣行動聯盟與彰化國際青商會合作，29日將舉辦空汙視角影片放映會暨映後座談，邀更多民眾共同探討關心中部空汙議題。(謝瓊雲攝)
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃(中)肯定彰化縣近年來空汙治理成效，呼籲從民間政府專家到一般大眾能有更多人共同關心，從地方促使中央動起來。(謝瓊雲攝)

台灣健康空氣行動聯盟與彰化國際青商會合作，29日下午2點將在彰縣化縣圖書館演講廳，放映兩部空汙短片《海的那邊》、《落日餘灰》，並有導演製參與映後座談，邀民眾免費入場參加，共同關切環境與空汙問題。

台化彰化廠停爐後，不少彰化市民感受到空氣變好的明顯差別，這場放映會由近20個單位合辦，副縣長林明裕、衛生局長葉彥伯、新聞處長李俊德和多名醫界、環團代表都出席預告記者會表達支持。

台空盟理事長葉光芃表示，二部跟中部空汙有關的短片，包括導演林家安長期記錄大城鄉台西村《海的那邊》，《落日餘灰》則是入圍坎城影展短片角落的嶺東科大學生畢業作品；導演和製片將暢談拍攝理念，並邀請金鐘導演林裕翔與談，精彩可期。

葉光芃說，彰化縣是全台最有空汙意識的縣市，二年前關掉台化燃煤電廠，是台灣空汙史上重要的大事，去年PM2.5監測數據年均值是全國改善第一；但空汙治理需要民間政府專家更多人共同關心，從地方促使中央動起來。

彰化青商會長黃明璟說，去年曾與台空盟合辦單車環島傳遞「友善自行車、我要好空氣」理念；今年希望更多民眾透過觀影、對話，瞭解石化空汙與霾害對中部的傷害。

林明裕說，兩部影片敘說彰化縣政府對於空汙治理的隱憂，他宣告彰化縣政府將會堅定環境保育的立場，和環團站在一起合作。過去兩年的努力，盼能逐步奠定基礎，讓空汙治理有新的方向。周末也希望所有鄉親一起來觀影省思，共同努力為將來留下健康好空氣。

(中時 )

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