政府機關強制掛十字架 巴伐利亞州長被質疑違憲

2018年04月26日 21:49 中時 季節

德國巴伐利亞州政府25日決定，6月1日起將強制州內的所有政府公務機關入口處必須掛十字架，但此舉被質疑違憲。

德國之聲26日報導指出，州政府強調，這是「對巴伐利亞州以及德國的法治與社會秩序基本價值觀的顯著認可」。

這項決定剛公佈，就引發了巨大爭議。德國自民黨主席林德納(Christian Lindner)在推特上強烈抨擊巴伐利亞州長瑟德爾(Markus Söder)「始終利用宗教來搞黨派政治，這讓人聯想起土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）」。左翼黨聯邦議員科特(Jan Korte)則稱之為「違反憲法的十字架法令」，認為基社盟的瑟德爾是在「分裂國家」。

神學家緒勒(Thomas Schüller)在接受德國之聲採訪時表示，把十字架當作政治工具的人，根本沒有理解十字架是當權者的荊棘、弱者的希望之含義；瑟德爾稱懸掛十字架是出於歷史文化傳統之考慮，這種說法「將十字架簡化為了普通世俗民眾眼中的單薄符號」。緒勒認為，巴伐利亞州政府的這一決定，「可能被解讀為對某種宗教的強烈認同，因此在憲法層面上已經非常靠近底線。而國家本應當保持意識形態中立。」

西方各國隊於政教分離的規範不盡相同，相當於憲法的德國《基本法》137條規定不能設立國教。但美國雖然在憲法修正案規定不能設國教，卻又要求美國總統就職時手要放在聖經上，好在美國歷任總統都是基督徒，唯一例外甘迺迪則是天主教徒，所以都不構成問題。

(中時 )