政府機關強制掛十字架 巴伐利亞州長被質疑違憲

友善列印
中時

德國巴伐利亞州政府25日決定，6月1日起將強制州內的所有政府公務機關入口處必須掛十字架，但此舉被質疑違憲。

德國之聲26日報導指出，州政府強調，這是「對巴伐利亞州以及德國的法治與社會秩序基本價值觀的顯著認可」。

這項決定剛公佈，就引發了巨大爭議。德國自民黨主席林德納(Christian Lindner)在推特上強烈抨擊巴伐利亞州長瑟德爾(Markus Söder)「始終利用宗教來搞黨派政治，這讓人聯想起土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）」。左翼黨聯邦議員科特(Jan Korte)則稱之為「違反憲法的十字架法令」，認為基社盟的瑟德爾是在「分裂國家」。

神學家緒勒(Thomas Schüller)在接受德國之聲採訪時表示，把十字架當作政治工具的人，根本沒有理解十字架是當權者的荊棘、弱者的希望之含義；瑟德爾稱懸掛十字架是出於歷史文化傳統之考慮，這種說法「將十字架簡化為了普通世俗民眾眼中的單薄符號」。緒勒認為，巴伐利亞州政府的這一決定，「可能被解讀為對某種宗教的強烈認同，因此在憲法層面上已經非常靠近底線。而國家本應當保持意識形態中立。」

西方各國隊於政教分離的規範不盡相同，相當於憲法的德國《基本法》137條規定不能設立國教。但美國雖然在憲法修正案規定不能設國教，卻又要求美國總統就職時手要放在聖經上，好在美國歷任總統都是基督徒，唯一例外甘迺迪則是天主教徒，所以都不構成問題。

(中時 )

科學家將人類腦組織注給小鼠 治… 文金會明日登場 大陸：願會晤取…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。