余天、余祥銓藏前世兄弟孽緣？！ 今世非還不可

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義大利暖心喜劇《我是你轉世老爸》透過思念已故父親的富二代佛系宅男與債台高築的痞子男兩位主角，描述一段彼此因誤解而各自打開心房的溫暖故事，而這一切都因為「轉世」才陰錯陽差地展開。雖說「轉世」概念在歐洲電影不常出現，但在台灣卻是常見話題，電影公司也特地邀請可以據知看透前世今生的知名命理老師江嘉葉來替電影助陣，算出余天與余祥銓的前世竟是「難兄難弟」！

曾經看透張韶涵、范瑋琪前世為了仙女送公文因此反目成仇影響現世的江嘉葉，配合電影故事主線的父子情誼，勁爆參透演藝圈父子檔余天與余祥銓上輩子原來是一對難兄難弟，因為一場誤會造成難解恩怨，這輩子才需要結為父子償還前世未解的羈絆。

江嘉葉表示，余天與余祥銓前世是相差8歲的兄弟，大哥余天靠著經營小雜貨店照料一家老小，每當進城補貨的時候，就由余祥銓幫忙顧店，有天余天決定帶著余祥銓學習進貨的眉角，但首次進城的余祥銓太興奮，好奇亂走後不小心就被人潮沖散，當余天好不容易在押寶賭博的攤子找到余祥銓時，卻發現弟弟把原本要補貨的錢統統賭光，余天氣得破口教訓弟弟，一邊罵一邊搥打：「你給我滾蛋！再也不要回來！」年輕氣盛的余祥銓氣不過，倔強地轉頭就走，從此音訊全無。

直到二十年後，生意越做越大的余天依然心心念念著失蹤的弟弟，直到某天聽到村民議論紛紛有人倒在村口，余天才發現那是失散多年的弟弟。雖然兄弟最後團聚，但這幾年過著苦日子的余祥銓已病入膏肓，即便請來醫生急救依然回天乏術，認為自己沒盡到大哥責任的余天悲痛地發誓，若有來生一定要照顧弟弟一輩子，以彌補此生遺憾。緣份也延續到今世。《我是你轉世老爸》電影本週五上映。

(中時 )

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