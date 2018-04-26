SBL》璞園上演逆轉秀 搶下第3勝宣告封王聽牌

簡浩26日貢獻13分，幫助璞園順利搶下第3勝。(中華籃協提供)

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中時電子報

續在新莊體育館進行的SBL總冠軍賽，雖因林書豪沒有到場稍減人氣，比賽緊張程度卻未變少，桃園璞園克服一度落後14分劣勢，靠著戴維斯、陳堅恩、林金榜火力，終場68比63逆轉擊退富邦勇士，3勝1敗正式宣告聽牌！

林書緯雖因腳踝扭傷，直到賽前最後一刻才告缺陣，卻沒影響到富邦的開賽搶勝氣勢，尤其是曾獲今年全明星賽MVP的林郅為，他在首節包辦10分，搭配塞勒、蔡文誠兩人火力支援，富邦打完首節，暫以20比17領先璞園。

璞園第2節前9次出手沒進，讓富邦趁機取得10分領先，儘管璞園一度追到只差5分，卻因吳岱豪3犯，璞園總教練麥班達也因抗議尺度被吹技術犯規，打完上半場，富邦仍以40比26領先，璞園竟在第2節僅拿9分。

靠著林金榜第3節接連快攻得手，璞園順勢打出一波13比2反撲，一度縮小落後差距到2分，塞勒也在此節快結束時，右肩拉傷退場治療，情勢對於富邦越來越不利，前3節打完，富邦50比47領先，雙方差距越來越小。

打到最後2分47秒，戴維斯空間第一時間補扣，幫助璞園62比60超前，接下來張宗憲出現發球5秒違例，拱手讓出球權給對手，陳堅恩最後26秒切入拋投命中，等同宣判璞園勝券在握，璞園最終就以分之差險勝。

(中時電子報)

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