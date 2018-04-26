你家的熱水器裝對地方了嗎？陽台也未必安全！

2018年04月26日 21:17 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

熱水器的安裝原則，最基本觀念就是應該「裝在室外」，若是安裝在室內，則必須「強制排氣」才安全。但陽台呢？消防局提醒，常見的熱水器錯誤安裝場所包括廚房、浴室、走廊等室內通風不良處，還有「加裝鋁窗的陽台」。

《裝在陽台未必安全 須留意通風》

內政部消防署統計，約有59%民眾不知道自己身處一氧化碳中毒的潛勢環境，例如燃氣熱水器安裝在裝了窗戶的陽台，或陽台晾曬大量衣物阻礙空氣流動，都可能因通風不良而導致一氧化碳中毒，尤其連續多人或長時間使用熱水器洗澡，容易造成密閉空間內累積的一氧化碳濃度急速上升。

此外，浴室、廚房、樓梯間等空間也不宜裝設熱水器，應委託合格承裝業者將其遷至屋外，或者改用強制排氣式熱水器、電熱水器、太陽能熱水器；煮飯時也應注意空氣流通，建議在廚房加裝一氧化碳警報器，以確保安全。

曾任台灣大學環境衛生研究所教授的李芝珊提到，衛浴應保持自然採光和通風，冬天時更須留意，不要緊閉窗戶泡澡；若衛浴沒有窗戶，建議裝設機械通風，以免增加一氧化碳中毒的風險。

室內空間應保持通風，減少一氧化碳中毒的危險。圖片來源：康健雜誌

《一氧化碳為何會變成隱形殺手？》

消防署指出，空氣不流通、氧氣不足，就有可能使瓦斯燃燒不完全，產生一氧化碳，相較於瓦斯外洩會有臭味，民眾能及時察覺，一氧化碳無色、無味，因此容易被忽視，成為「隱形殺手」。

奇美醫學中心高壓氧科主任劉澄說，一氧化碳與血液中血紅素的結合力，為氧氣的200～250倍，會搶先與血紅素結合，降低帶氧能力，使人體內組織缺氧，造成一氧化碳中毒的症狀，如頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等，較嚴重者會昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞，甚至死亡。

根據美國國家消防協會（NFPA）公布資料顯示，人體暴露在一氧化碳含量100ppm的環境，6～8小時會出現頭痛、昏沉、噁心、肌肉無力、喪失判斷力等症狀；若是處於一氧化碳含量達1,600ppm的環境，20分鐘會造成頭痛、暈眩，2小時即會死亡。

瓦斯燃燒不完全產生的一氧化碳，容易被忽視。圖片來源：shutterstock

避免居家一氧化碳中毒，消防署建議民眾掌握以下原則：

※熱水器安裝及使用安全

1.燃氣熱水器貼有CNS檢驗合格標示，並由合格承裝業者僱用並領有「特定瓦斯器具裝修技術士技能檢定」證照的丙級技術士安裝，定期檢修、汰換。且技術士至用戶安裝熱水器時，應出示承裝業的工作證明及技術士證，安裝完後應製作登錄卡交給用戶，並於熱水器或配管張貼施工標籤。

2.室外型燃氣熱水器設置於戶外通風良好處

3.室內型燃氣熱水器應裝設通往室外的排氣管，並確認可將廢氣全數排至屋外

4.設置一氧化碳警報器

5.睡前檢查、關閉熱水器的瓦斯開關

※環境通風

1.陽台避免加裝門窗及晾曬大量衣物；若加裝門窗，須經常開啟且保持清潔

2.確認瓦斯燃燒火焰為藍色

3.熱水器上方的天花板油漆是否完好、牆壁是否乾淨。若否，代表通風不良，在這樣的空間使用熱水器一段時間後，天花板會開始結露，因此吸水侵蝕腐壞，然後掉漆、掉水泥，且累積的水氣也容易造成燃燒不完全，累積一氧化碳。

請合格承裝業者僱用並領有「特定瓦斯器具裝修技術士技能檢定」證照之丙級技術士安裝定期檢修熱水器，確保安全。圖片來源：shutterstock

劉澄提醒，若身旁有人一氧化碳中毒，謹記急救步驟如下：

1.立即打開門窗讓空氣流通

2.將中毒者移到通風處，鬆解衣物並抬高下顎

3.若已無呼吸，應立即施以人工呼吸

4.若已無心跳，應立即施以心肺復甦術

5.盡速撥打119求助

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(中時電子報)