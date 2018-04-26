和何潤東隔空尬肌肉 郭品超：真正兄弟是能同年同月同日死！

郭品超和何潤東隔空尬肌肉。（TVBS）

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郭品超飾演黑幫臥底的警察「阿修」。（TVBS）
何潤東秀肌肉。（TVBS）

郭品超一改陽光形象，在好哥兒們何潤東導演的TVBS歡樂台《翻牆的記憶》中飾演黑幫臥底的警察「阿修」，打拳、過肩摔，上演全武行！還趁機露出了鍛鍊已久的大肌肉，和同樣擁有結實身材的何潤東現場較勁。《翻牆的記憶》本周劇情將回溯何潤東、修杰楷、陳恩峰學生時代的兄弟情誼。郭品超表示，真正的兄弟情誼是很難能可貴！「因為很多時候能幫助你的，不是你的家人或另一半，而是比朋友還麻吉的兄弟」。

郭品超表示，對他來說，兄弟情誼就是「不能同年同月同日生，但能同年同月同日死」。他認為這三個年輕人就如同當年《鬥魚》的三兄弟，同樣是叛逆學生、同樣都擁有較悲情的身世，「而且其中一個，和我當年飾演的于皓相像」，郭品超分析「阿修」這角色，其實是很孤獨可憐的，因為不能有朋友，也不能讓自己的身分曝光，直說「演完阿修之後，覺得很不捨這個角色。」

郭品超這次在《翻牆的記憶》中有不少動作戲，出拳身手了得！其實私底下的他，曾為了拍戲，學過拳擊、自由搏擊，平時除了健身、重訓之外，也會打打拳來維持體態，因此這次演出剛好派上用場。他笑說：「不知道為什麼，每部戲的導演都喜歡幫我加打戲，即使劇本裡沒有。」

他最近除了將拍攝大陸古裝劇，五月底還有一部以抗戰時期為背景的新作品亮相，他劇中扮演一個臥底在日軍裡的戰士，其中複雜和糾結的情緒，和這次飾演的阿修有些相似！

(中時 )

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