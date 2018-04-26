愛爾蘭天團開唱「綠光罩頂」 台灣醒獅團搶舞台吸睛

手創樂團邀請台灣醒獅團助陣。（索尼音樂提供）

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愛爾蘭搖滾天團手創樂團（The Script）26日晚間8點在台大體育館舉行演唱會，2200位歌迷捧場，下午4點多就有許多粉絲在場外等候進場，他們一口氣獻唱16首曲目，死忠粉絲跟著嗨唱，演唱到〈Paint The Town Green〉時請來台灣醒獅團共同表演，綠色舞獅是為配合愛爾蘭國旗代表色。據知兩團體在台下也相見歡，手創樂團熱情向醒獅團成員握手、打招呼。

3位成員主唱丹尼（Danny ODonoghue）、吉他手馬克（Mark Sheehan）、鼓手葛倫（Glen Power）對台灣行期待不已，馬克昨晚愛上台灣牛肉麵的好滋味外，3人想在明天一早利用時間好好探索台北，開唱前還挑戰筷子夾食物比賽，分別以洋芋片、花生豆與蒟蒻相互PK，最後由光頭吉他手馬克技高一籌，獲得冠軍！

成軍10年首度來台開唱，受訪時可看出3人彼此默契與濃厚感情，自認能「相互容忍」是彼此感情最重要的基礎，相處也像家人一樣，也透過對生活各種觀察共同創作，不管是過去的名曲〈The Man Who Can’t Be Moved〉或是新歌〈Arms Open〉都有豐沛的情感故事，讓歌迷深受感動。主唱丹尼透露，最愛的電影是「阿甘正傳」，裡面真摯的感情讓他們受到很大的啟發，這種純粹的感情也反映在他們的創作裡。

(中時 )

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