張善政：年金改革 政府用錯的方法 在做對的事情

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軍公教年金改革近來引發不少爭議及衝突，前行政院前院長、現任台灣大哥大基金會董事長張善政昨（26）日針對媒體媒問年改議題時回應表示，年金改革是藍綠共識，之所引發這麼大的爭議，他認為政府是「用錯的方法，在做對的事情」。

台灣大哥大基金會26日舉辦第六屆「i無限數位公益」成果分享會，三部公益微電影中，關注台東偏鄉醫療資源不足的《老爸外遇中?》上線一個月就成功衝破10萬點閱率；鼓勵原住民部落婦女自立的《放大的小愛》、以及關懷肌肉萎縮重症患者長期照護需求的《那些生命中的小事》在募款活動結束前也衝上10萬點閱率。

台灣大哥大基金會分別將各10萬元的支票捐贈給東基醫療財團法人、財團法人天主教善牧社會福利基金會、中華民國肌萎縮症病友協會。

會後媒體詢問張善政對於年改近來爭議及衝突，張善政說，馬政府時代，也認為年金改革要做，藍綠也有共識，但現在政府抓出「肥貓版本」，就有點奇怪，而且所舉的例子其實都是個案，所以，他認為，對於年金改革，其實政府是「用錯的方法，在做對的事情」。

什麼是對的方法呢，張善政說，他個人傾向於「謝謝他們、請他們幫忙的角度，而不是把他們（軍公教）說成是另外一群肥貓」，反而是要告訴他們，「您們的錢被砍，政府很感謝您們共體時艱這種角度來跟他們溝通」，不要造成對立，也不要做出「把他們變成肥貓」這樣的事，也許在改革年金改革上、會比較順暢一些。

(工商 )

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