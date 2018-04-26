中和國小寶貝運動會 幼兒運動遊戲嗨翻操場

2018年04月26日 22:20 中時 葉書宏

新北市中和區中和國小附設幼兒園今（26）日辦理「寶貝運動會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中和國小附設幼兒園今（26）日辦理「寶貝運動會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中和國小附設幼兒園今（26）日辦理「寶貝運動會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中和國小附設幼兒園今（26）日辦理「寶貝運動會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中和國小附設幼兒園今（26）日辦理「寶貝運動會」，結合市府出版的「0-5歲幼兒運動遊戲百科」發展遊戲課程，教育局長林奕華也與幼生們一同體驗「歡樂彩球律動」、「滾動大龍球」等體能活動。

林奕華表示，自100年推動至107年底，全市0至2歲托育共可收托9614名幼兒，2-6歲公共化幼兒園共增加430班，增加收托1萬1657名幼生，全市收托量約達3萬7859名幼兒，以滿足家長托教需求，各園目前已進行環境整備及添購設備。

中和國小附設幼兒園是少數具有400公尺跑道及各類運動場地之學校，幼兒園老師每日帶領小朋友進行多元運動，如每周兩天跑操場，也利用「0-5歲運動遊戲百科」的遊戲課程，讓孩子每天都能出汗，又達到每日需要的大肌肉活動時間。

良好的運動能增加幼兒的專注力與自理能力，並從體能活動中訓練小朋友協調力、反應速度培養自信，今日「寶貝運動會」中表演平日跳的大會舞，又以小朋友最喜歡的運動遊戲為出發，舉辦滾動大龍球及歡樂接力賽比賽，展現平日孩子滿滿的活力及運動家的精神，讓小朋友身體活動也能感受到運動的舒暢感，共享歡樂的一天。

新北市首創課後留園延長至晚間 7 時，並照顧弱勢家庭幼兒推行餐點費用補助，另為幼生飲食把關實施「每天至少食用一道有機蔬菜」，讓幼生健康安全成長，實現新北在地就學、在地樂活、新北動健康、幼兒好壯壯之目標。

(中時 )