台中大遠百媽咪女王慶 專櫃美妝3折起

2018年04月26日 22:21 中時 郭家崴

東屋壽司總經理魏文斌是壽司達人，帶來現點現做日式輕食。（台中大遠百提供）

台中大遠百13日前「媽咪女王慶」 專櫃美妝最低3折，全館百貨服飾當日累滿5000送500、大家電單筆滿萬送千、數位3C單筆滿萬送500；29日前還有萬元滿額加碼，包含化妝品單櫃滿萬送200、國際精品單櫃滿2萬送千，刷13大銀行卡單筆分6期再享5%回饋。

期間HAPPY GO卡友有獨家單筆999元送以旺家飾來店禮、點數換紅利金等好康活動；使用friDay錢包消費享好禮4重送，單筆滿3000送點數和購物金，5月5日、6日母親節前憑全館單筆1000元發票可免費兌換薰衣草森林的香包。

而，名牌鍋具5折起優惠、高端廚電送萬元贈品回饋，LE CREUSET晨曦粉鑄鐵圓鍋24cm原價1萬9160元、特價9480元；ASKO崁入式蒸烤爐9萬5000元，送價值4萬500元的馬利拉濾水壺+崁入式暖盤機。

另，針對夏季出遊高峰，戶外休閒單品也下折扣，ASICS輕量運動鞋原價1980元、特價990元，Reebok運動後背包原價1280元、特價880元，資生堂國際櫃新豔陽防曬組原價4189元、特價2430元。

此外，19日起也新引進中部獨家「東屋壽司」旋轉壽司，導入日本新幹線、平板點餐系統迎客。總經理魏文斌是壽司達人帶來現點現做日式輕食，包含握壽司、炸物、甜品、特色小菜等，輕巧、隨手可食的攜帶式包裝，方便外帶客群逛街吃美食；28日前開幕期間單筆滿500元有機會抽人氣餐點免費兌換券。

(中時 )