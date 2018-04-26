SBL》沒豪弟又傷塞勒 許晉哲：全本土也不放棄

2018年04月26日 22:02 中時電子報 黃及人

總冠軍賽G4賽前確定「豪弟」林書緯左踝扭傷無法上場，又在比賽時先後折損塞勒(右肩拉傷)、洪志善(右小腿撞傷)、張伯維(腳踝扭傷)等主力，富邦勇士看來形勢不妙，不過富邦總教練許晉哲說：「就算只剩全本土上場也不放棄！」

如今富邦處於1勝3敗的絕對不利局面，28日的G5很可能這些傷兵都沒法上場，富邦恐怕難逃被對手淘汰命運，「沒辦法！碰到就碰到了，我們又不能現在改換拉莫斯來打，我們還是會繼續拚下去，直到淘汰時刻來臨。」

「塞勒現在就跟『喇叭』張博勝今年在日本打世界盃一樣，他的右手舉不起來，更聽到右肩部位『叭』一下的聲音，情況很不樂觀，就算末節上場，也只能站那邊，」許晉哲說，「現在我們只能等待塞勒明天檢查結果了。」

假如林書緯、塞勒兩名主力在總冠軍賽G5都不能上，富邦想要擊敗目標隊史第5冠的璞園，可說是難上加難，「就算只剩全本土可以上場，我們也不會放棄，像是今晚林郅為表現就很出色，讓我相當滿意。」許總表示。

璞園26日上、下半場判若兩隊，上半場才拿26分，下半場卻有42分進帳，璞園總教練麥班達表示，「我想全隊上半場忘了自己該做什麼，只想拚命進攻，幸好我在中場提醒他們，不要光會出手三分球，也要先做好防守。」

「我想上半場那麼恍神，應該是球員太想聽牌了，幸好我們來得及調回來，才有辦法贏球，」麥班達表示，「如今富邦還剩一口氣，絕對不會讓我們那麼容易奪冠的，我想周六的第5戰將會很難打。」看來麥總仍然小心翼翼。

(中時電子報)