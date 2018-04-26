欠12萬被逼急了 莽男怒殺債主

2018年04月26日 22:52 中時 王錦河

高雄三民區建工路大樓25日發生凶殺命案，吳姓送貨員積欠吳姓婦人12萬，分期該還1.5萬，他到吳婦住處商量，希望先還5000元但遭拒，對方還說要「告訴你媽」，吳男怒持機車大鎖重擊吳婦頭部，再以水管勒斃，經兒子勸說當晚吳嫌才前往民族所自首，警方隨即封鎖現場偵辦。（王錦河翻攝）

吳姓送貨員積欠吳姓婦人12萬，分期該還1.5萬，25日他到吳婦住處商量，希望先還5000元但遭拒，對方還說要「告訴你媽」，吳男怒持機車大鎖重擊吳婦頭部，再以水管勒斃，當晚吳嫌才由兒子勸說自首，高雄地院26日晚間裁定吳嫌收押。

高雄市三民區建工路814巷大樓25日發生凶殺命案，52歲吳姓送貨員因積欠66歲吳姓婦人12萬元，25日前往吳婦住處商量還款金額，原本分期還債1萬5000元，但他只有5000元，希望對方寬限，但吳婦不同意，堅持當天必須得還1萬5000元，揚言若不還錢就「告訴你媽」和街坊鄰居，雙方爭吵，吳嫌對婦人逼債感到不滿，他認為欠債不該牽扯到他的家人，憤而手持茶几下的機車大鎖重擊被害人頭部，對方大聲叫罵，吳嫌把她拖到浴室用蓮蓬頭水管勒斃。

警方表示，吳嫌25日晚上10點多手持行凶機車大鎖和犯案穿的血衣前往民族所自首，坦承殺害吳婦，員警隨即帶他前往吳婦住處調查，發現死者陳屍浴室，頭部受創且脖子纏繞水管，已氣絕多時，被害婦人家屬接獲噩耗後也趕往現場處理後續。

警方調查發現，吳男母親和吳姓被害婦人住在同棟大樓，兩家人是熟識鄰居，吳嫌平日幫印刷廠送貨，收入不穩定，但他卻長年沉迷六合彩簽賭，欠下大筆賭債，最後連房子都賣掉還債，連家人都不諒解，10多年來向被害人借了許多錢簽賭，被害人的女兒說母親生前提到吳嫌就很氣，她只知道吳嫌確實向母親借了不少錢，沒想到母親竟被他勒斃。

吳嫌向警方供稱，行凶殺人後原本他開車到台南海邊想自殺，他打電話給兒子告知他殺了人，希望見兒子最後一面，兒子勸他去派出所自首，否則就不見他，25日晚間他才前往民族所向警方自首，全案依違反殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，高雄地院26日晚間裁定吳嫌收押。

(中時 )