彰化市中山路大樓深夜傳火警 3人輕微嗆傷

彰化市中山路上「精工宴」大樓晚間九點多傳出火警，疏散時有3人遭濃煙輕微嗆傷。（謝瓊雲翻攝）

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大樓外停滿消防車輛，大樓住戶依照SOP快速疏散至一樓。(謝瓊雲翻攝)
整棟大樓住戶都守候在一樓等候。(謝瓊雲翻攝)
發生火警的六樓有一名19歲女住戶遭輕微嗆傷送醫。(謝瓊雲攝)

位在彰化市中山路一段的一棟公寓大廈，26日晚間傳出火警，住戶發現6樓不斷冒出濃煙，緊急通報消防隊並及時進行整棟大樓人員疏散，火勢迅速撲滅後並未傳出人員受困，，消防人員正在現場逐層搜索中，總計有1女1女童和1男嬰3人在緊急疏散時遭濃煙輕微嗆傷，送醫後無礙。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，晚間21時19分受理彰化縣彰化市中山路一段408巷集合住宅火警，總計出動各式消防車13輛、消防人員28人、役男4人前往，因現場通報疑似有一名民眾受困，迅速趕赴現場灌救。

消防人員指出，起火點疑似是在6樓住戶廚房旁邊的儲藏室，但起火原因仍有待鑑識調查；大樓管理委員會緊急應變SOP做得很迅速確實，整棟大樓住戶快速疏散並有做好人員控管，為確保安全起見，晚間9點半左右火勢撲滅後開始逐層搜索，未發現人員受困或傷亡，虛驚一場。

詹江洲說，6樓1名19歲女性送往秀傳醫院，11樓則有2歲女童和9個月大男嬰姐弟倆送往彰基，三人都是在疏散時遭濃煙輕微嗆傷，無生命危險。

(中時 )

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