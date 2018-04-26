李應元說天皇對災民下跪 遭批「 那是正坐」

台灣鯛民畫一張正坐圖，批評環保署者李應元沒有常識。(圖/台灣鯛民臉書)

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中時電子報

日前環保署長李應元為深澳燃煤電廠的政策辯護時提到，「311福島核災後，日本天皇下跪」，此話引發著名臉書「台灣鯛民」創辦人廖彥朋批評。廖彥朋說「反核反到羞辱友邦元首， 李應元署長，小弟真的嘆為觀止」。

在日本留學多年的「台灣鯛民」廖彥朋是個日本通，在他的臉書上經常發表一些公眾比較不知道的日本文化與他自己的私房景點，自然也相當熟知日本至今的坐姿禮節。前日他在臉書頁上畫了一張漫畫，一隻黃色的狗狗正襟危坐，上頭寫著「此乃正坐」，底下還有一行字：「你才下跪，你全家都下跪」。

311東日本大地震後，日本平成天皇到避難所慰問災民，天皇夫婦與災民都是正坐姿勢。(圖/美聯社)

是坐? 是跪? 怎麼區分?事實上，所謂正坐，是指屈膝臀部接觸腳跟，這種坐姿是一種席地而坐，最早可追溯至商代，後來傳到朝鮮、日本、越南、琉球等地。然而中國自五代以後傳入高桌大椅，正坐的機會也就少了，但是在日本時至今日，仍然保持正坐的傳統，這與日本傳統屋宅的內裝還是以塌塌米席為主有關。2011年日本天皇在避難所向災民致意時，他與災民都是正坐，並不是跪。

漫畫四葉妹妹當中，四葉把星座聽成正坐。(圖/角川漫畫)

在漫畫「四葉妹妹」當中，5歲的四葉把「星座」誤聽成「正坐」，所以立即就地正坐了。在這段情節中就明白，正坐的傳統在日本仍是很常見的。

(中時電子報)

文章來源：台灣鯛民臉書

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