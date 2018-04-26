萬和宮老二媽西屯省親遶境28日登場

2018年04月26日 23:43 中時 黃國峰

傳承214年，三年一次的台中市萬和宮「老二媽西屯省親遶境」活動，將於4月28及29日（農曆3月13及14日）兩天隆重登場，28日清晨6點32分舉行上轎起駕典禮，展開兩天一夜的省親遶境之旅，預計隔日29日下午7時回鑾安座。

萬和宮董事長蕭清杰指出，老二媽西屯省親遶境其間，歡迎鄉親在家門前擺設香案、鮮花、水果等恭迎，祈求保佑閤家平安，但請儘量以環保禮炮取代鞭炮。

西屯區上石國小校長、萬和文教基金會董事鄭淑真表示，特別在學校開了老二媽的傳奇故事課程，製作生動活潑、圖文並貌看板，向師生說明由來典故，28日上石家族將帶著「走！跟著老二媽一起走！」「走！跟著老二媽一起回家！」三角旗，跟着老二媽一起遶境，讓師生與家長體驗屬於老二媽的宗教民俗活動盛況。

依據丹慶季媽祖會排定的行程，4月28日（農曆3月13）清晨5點50分，丹慶季媽祖會、信眾及西屯區各里陣頭在清靈宮集合，抬著老二媽神轎到萬和宮。

清晨6點32分舉行莊嚴隆重的起駕典禮，七點起駕。老二媽、聖二媽神轎，從萬和宮沿著萬和路、南屯路、黎明路至大業路口時分轎為兩路，前往西屯。

老二媽神轎分別在水安宮、大河里福德祠、大鵬里福德祠、大福里福德祠、逢甲逢福福德祠、媽祖會本部（10分鐘）、上石里福德祠、武兌宮、大魚池烈美堂、逢甲公園等地停留10至30分鐘，之後在福星路與聖二媽會轎，預計下午4點進入文修公園，進行嘉年華之夜，陣頭表演、倰轎腳、福餐供應、眾神聚萬人祈福、三獻大禮及模彩等活動，晚間9點半移駕清靈宮駐蹕。

聖二媽神轎，則在啟興宮、龍聖宮、龍潭福德宮、潮洋福德祠、阿秋大肥鵝、至善長安土地公、逢甲路電信局旁、上安里喝兩杯廣場、上德里玉皇宮、光明路57之24之1號前、西墩里菜市場土地公腳、京宇屋、庄頭土地公、西苑二街65號、泓星洗車場、墩仔頂（環中路與西屯路口）、西墩伙房停駕，之後與老二媽到文修公園。每站各停留10至20分鐘。

第二天行程，有別於往年，改為老二媽與聖二老神轎聯袂遶境，早上八點從清靈宮起出發，先後在惠來廟、文財廟、新光三越、廍後、河南公園、三信公園、何德里福德祠、何厝庄福德祠、福夀宮、何厝里福德祠（何厝六巷）、何明里福德祠、何南里福德祠、何成廣場、惠來里福德祠，萬和宮於下午四點，在市政北三路與惠中路口接駕，遶經水安宮，再回鑾安座。

(中時 )