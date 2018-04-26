遭誣指傷害國道警察 葉毓蘭：鄭運鵬公開道歉 否則提告

國道23日發生疲勞駕駛肇禍，貨車衝撞路肩開單的警車，造成2名國道警察、1名司機死亡。(中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

國道警察郭振雄、葉家豪及違規駕駛等3人遭撞死引發社會關注，前警大教授葉毓蘭表示，根據交通部規定，國道警拍照「逕行舉發」件數，不能超過攔停違規車輛件數導致國道警察蹈險執法。民進黨立委鄭運鵬表示，該考評項目「十多年前就改掉了」，指葉應向國道警察道歉。葉毓蘭對此質問鄭運鵬交通部4月24日新聞稿明明指出「當場攔檢舉發」考評項目於106年取消，而非十多年前就改掉了嗎?!葉毓蘭要求鄭運鵬三日內公開道歉，否則提起公然誹謗、妨害名譽之告訴，附帶民事賠償2300萬元。

葉毓蘭在臉書回溯25日在三立新聞台上節目時，被廖筱君當面笑我「葉老師，你怎麼會犯這麼離譜的錯誤，也不查證，還讓人狠狠打臉」，原本丈二和尚摸不著頭，後來了解是鄭運鵬先生對我有非常強烈的指責，甚至是人身攻擊。

爭議點在交通部要求「逕行舉發」(利用拍照攝影儀器)必須「攔停舉發」，葉毓蘭表示，該規定等於讓國道警察在危險中執勤。鄭運鵬強調，該規定「十多年前就改掉了」！葉毓蘭以專家自居，在這個災難當下，卻不知查證，誤導事故原因，等於二度傷害國道警察。

葉毓蘭質問鄭運鵬「你看了交通部在4月24日發布的新聞稿了嗎?新聞稿的第二段白紙黑字寫了:早年考量員警「當場攔檢舉發」交通違規方式，較「逕行舉發」更能發揮遏阻違規及達即時教育效果，爰早期有列提升攔停舉發率至50%之考評項目，但配合時代及科技演進，前已於106年取消該項考評項目。」

葉毓蘭強調「106年取消是十多年前就改掉了嗎?!! 」反問鄭運鵬「您是發生了什麼病變，民國106年會是10多年前??」

葉毓蘭並再調出中華民國104年12月1日院臺交字第1040064115號核定之第12期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」(中華民國104年11月交通部彙編)的第35頁，清清楚楚寫著:

四、加強道路交通執法

(三) 嚴正交通執法提升品質

3. 提升當場攔停舉發比例至百分之50(超速、違規停車除外)(L40)

主辦單位: 直轄市、縣(市)警察局、國道公路警察局。

葉毓蘭最後要求鄭運鵬於三日內公開道歉，否則提起公然誹謗、妨害名譽之告訴，附帶民事賠償2300萬元，全部捐做警消關懷基金。

(中時電子報)

葉毓蘭臉書
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