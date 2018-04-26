匿蹤飛機剋星？量子雷達將可看透一切

2018年04月26日 23:45 中時電子報 江飛宇

匿蹤戰機是當代最先進戰機的標準，目前也僅有F-22、F-35 等極少數的戰機符合，他們也憑著這個優勢無敵於天下。然而匿蹤優勢可能在不久的未來會被破解。加拿大滑鐵盧大學(University of Waterloo)的研究人員正在開發「量子雷達」的新技術，可以有效的過濾雷達雜波，並且精準的分析物體，其中就包括匿蹤飛機和飛彈。

物理科學網(phys.org)報導，所謂匿蹤戰機，指的是飛機依靠特殊的塗料和機身設計，來吸收與偏散雷達波，使其雷達反應與背景環境相差不大，稱之為「低雷達特徵」，如此一來傳統雷達就無法分辨那是飛機還是鳥類。然而，有些時候，自然環境就會干擾雷達操作，比如在北極常常看到的極光，這些地磁風暴和太陽耀斑這就會干擾雷達操作，因此加拿大的雷達經常要與這些自然現象對抗，也就養成了他們在研發雷達上比較另類的見解。

滑鐵盧大學量子計算研究所（IQC）的教授強納森．巴(Jonathan Baugh)說，他們正在設計量子雷達，能夠消除自然雜訊，而且還能識別特殊設計的物體。

量子纏結是最奇特的「藕斷絲連」，不管這2個量子相隔多遠，一個有動作，另一個也會有反應。(圖/滑鐵盧大學)

所謂量子雷達，是使用稱為量子照明的傳感技術，來檢測與接收關於物體的信息。它的核心原理是一種稝為「量子纏結」(quantum entanglement)的現象，簡單的說，兩兩成對的量子，有一種我們尚不知原理的即時連結能力，不管把其中1個量子放的多遠，另一個永遠能夠即時反應。為何如此?各種解釋都有，有一派的說法是在微觀的量子世界中，時間與空間已不存在，2個量子之間有脫離我們宇宙的微小通道(蟲洞)可以即時連絡，然而這些都是假設，在短期間也無法證明。

雖然我們不知道量子纏結的原因，但是已經有許多科學家打算去應用這種超棒的特點，其中就包括量子雷達。該方法就是一個光量子發送到遠處的物體，同時我們保留該2個量子中的其中1個，如此一來，只要檢查返回信號中的光量子與保留的量子進行訊號對照，就能極大地改善雷達效果。

以上所說的都是理論，要讓量子雷達能夠實際工作，研究人員必須先製造具有纏結特性的光量子。巴教授說：「我們的目標是創造一個強大的糾纏光量子源，可以按下按鈕就立即產生。」

迄今為止，量子照明僅在實驗室中驗證，據說初步的實測與理論差異不大，使得加拿大政府相當支持這項研究，已投資270萬美元，希望能加速量子雷達的實用化。

(中時電子報)