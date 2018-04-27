圖輯》整天黏TT！還幫拍掉頭皮屑川普會馬克宏「兄弟情」大爆棚

川普和馬克宏兄弟情爆棚。(美聯社、路透)

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中時電子報
川普笑稱要幫馬克宏拍掉頭皮屑。(美聯社)
兩人在白宮外牽手。(路透)

美國總統川普從23日起接待抵美進行國事訪問的法國總統馬克宏，兩人也偕各自的夫人出席包括國宴在內的多場活動，然而這次的國是訪問焦點卻都被美法總統的「兄弟情」（Bromance）給吸走，兩人除了不斷有牽手、勾肩搭背、行貼面禮等親密舉動外，川普甚至還親手為馬克宏拍掉「頭皮屑」整理儀容，更說「真的超喜歡他」。

這3天的國是訪問下來，比起川普費盡千辛萬苦才牽到妻子梅蘭妮亞的手引起話題，川普則是輕輕鬆鬆多次牽到了馬克宏的手，相差31歲的兩人豪不吝嗇地展現好感情，包括牽手、握手、擁抱、搭肩等親密舉止也都被鏡頭捕捉下來，成為另類焦點。

川普和馬克宏大方展示兩人得好感情。(美聯社)
川普和馬克宏的好感情此行讓外界一覽無遺。(路透)
兩人互看彼此的眼神充滿真摯的感情。(美聯社)

川普23日也在白宮橢圓辦公室和馬克訪接受訪問也表示，「大家都在說我們兩個有多好的關係，事實上他們都沒有錯」」，他接著說「我們有非常特殊的關係，我還想幫他把頭皮屑拍掉，我們要讓他完美，他很完美」，期間也邊動手幫馬克宏拍掉他肩上不存在的「頭皮屑」，雖然舉動看似在開玩笑，不過這也看得出川普真的把這位小31歲的法國領導人。

向來私交甚篤兩人，近來在國際上多有合作，也因此外界多矚目此次訪美行，馬克宏和川普展示怎麼樣的「兄弟情」，果然兩人也被捕捉許多親密之舉，甚至都比過腎來在鏡頭前大戲恩愛的馬克宏夫妻。

(中時電子報)

勾肩搭被都不足為奇。(美聯)
抱抱也都稀鬆平常。(美聯社)
馬克宏是川普上任一來在接待外國元首是互動最頻繁、親密的。(路透)

文章來源：Touchy-feely Trump and Macron

文章來源：Trump brushes off Macron's 'dandruff'

《紐時》評論：北韓借助文金會 … 白宮： 川普總統7月訪英

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