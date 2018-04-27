律師說法》防小三 老婆一夜要七次...

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
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一名人妻懷疑老公偷吃，為防小三，她天天穿起性感內衣纏著老公做愛，企圖「榨乾」老公，讓他無力亂搞。日前老公不堪妻子需索無度，僅穿內衣褲就奪門而出，衝進派出所「求救」，只穿性感內衣的妻子隨後也追進警局，讓警方傻眼，雙方事後沒有報案或留下資料即離去。律師提醒，夫妻間任一方要「硬上」，都可能構成妨害性自主罪。

●法律評析●

夫妻行房時，其中一方只要明確、堅決表示「不要」，但對方仍霸王硬上弓，強行性交的一方就可能構成妨害性自主罪，例如老公身體不適，明確表明拒絕做愛，老婆還以口交、手淫或性器接合方式對老公性交，老婆就涉及妨害性自主罪，「但因夫妻間的妨害性自主屬於告訴乃論，需正式提告，檢警才能介入偵辦。」 此規定於刑法第229條之1：「對配偶犯第二百二十一條、第二百二十四條之罪者，需告訴乃論。」

刑法第221條為強制性交罪，對於男女(配偶)以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，可處3年以上10年以下有期徒刑。同法第224條為強制猥褻罪，對於男女(配偶)以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為猥褻之行為者，可處6月以上5年以下有期徒刑。

從刑法229條之1的規定可知，夫妻間亦有適用強制性交罪和強制猥褻罪。所以夫妻間如有這方面的問題，專家建議用柔性方式進行有建設的談話，千萬不要「硬上」，以免觸法。

(中時電子報)

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