父入獄母不認...4歲女童獨守三合院緊握手機「阿公會打給我」

4歲女童被問到為何緊握手機時，天真地回「因為阿公會打給我」 (圖／翻攝自賴清美議員臉書)

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中時電子報
／綜合報導
女童因種種家庭因素，時常獨守三合院沒人陪 (圖／翻攝自賴清美議員臉書)

父親入獄母親不認，阿公又要上班該怎辦？彰化縣議員賴清美昨天(25日)在大中午查訪弱勢家庭時，意外發現一名年僅4歲的女童獨自「看守」三合院，且手上緊握著一隻智慧型手機，被問到原因時，小女童天真地回答「因為阿公會打給我」，讓在場的人都非常不捨。

賴清美表示這個家庭以前就有關切過，因此女童也隨即認出她，看到整棟三合院中只有女童一人，賴清美便趕緊連絡社工協助安置女童。

根據《蘋果》報導，56歲的女童阿公對此表示並非不關心孫女，但因自己白天要上班，才會委由鄰居照顧，並且將自己的手機給孫女，讓她可以看卡通，休息時間一到也會趕緊借同事手機打電話關心，「絕對不是有意放她一人」。

鄰居阿姨也說，自己受託照顧女童，平日會為她準備三餐，還會教她寫字念書，當天中午是出門詢問安親班事宜，想讓女童可以去安親班學習，沒想到就在出門的這半小時內被議員發現女童獨自在家，還被帶到派出所，讓她覺得頗為冤枉。

這名女童身世坎坷，雙親不但未婚生子，且都因案入獄，才會交由阿公照顧，父親仍在服刑中，母親出獄後便不知去向，不聞不問。事後由20歲的姑姑領回家中安置，但姑姑不但年輕，且有孕在身，因此仍讓賴清美非常擔心。

(中時電子報)

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