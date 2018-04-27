金牛李毓芬拒吃回頭草 宣告身邊有「他」作陪

2018年04月27日 02:07 中時 蔡琛儀

李毓芬稱自己目前單身。(盧禕祺攝)

李毓芬現有愛犬「太陽」相伴。(盧禕祺攝)

李毓芬相當重視「感覺」。(盧禕祺攝)

李毓芬近日推出單曲〈早應該〉，歌曲道出在一段戀愛關係中，歷經悲傷、痛苦等情緒中剩下來最純粹的想念，她自和柯震東3年情斷後，感情狀況備受關注，她上個月表示和柯震東仍有聯絡，還會約出來吃飯，情人節也會傳訊息祝福，令人對兩人關係霧裡看花，但昨斬釘截鐵稱：「我單身！」表示兩人只是偶爾相約的朋友，已1個多月沒有聯絡，並說自己絕不會吃回頭草，「金牛座的女生做了什麼決定都是想過千百萬次才做，不會輕易做出決定，也不會後悔。」

她常擔任朋友、粉絲的戀愛顧問，最近也有在積極認識新朋友，不過對於進入下一段戀情顯得小心許多，「談戀愛是開心又折磨的事情，要在對的遇到時間遇到對的人，我現在是對的時間，但還沒遇到對的人。」對的人雖還沒出現，但她現在身邊有隻3歲的白色公博美犬「太陽」作陪，太陽相當乖巧，窩在她身邊陪她工作，但察覺到有陌生人出現就會警戒大叫，讓她忍不住笑說：「有時候半夜突然叫起來，很嚇人耶！」

她自曝雖理性，但很重感覺，因此常莫名其妙就被電到，像是某任前男友身材圓潤，她看到對方戴著黑框眼鏡、穿著合身西裝，開朗地進到電梯和朋友笑著打招呼，瞬間就被吸引。近日她的腰部舊傷發作，前天還去打針，因此也盼未來另一半身體要健康，渴望對方的照顧，重感覺的她也自曝很有可能閃婚，更打趣說：「搞不好下個月就宣布懷孕了。」

好姊妹宋米秦即將升格當媽，李毓芬搶當乾媽，她身邊人都還沒有小孩，因此提到還未出世的乾女兒格外興奮，第一次去逛百貨公司的嬰幼兒用品樓層，就失心瘋買了不少小帽子、衣服、圍巾等，也已經陪著宋米秦去做了多次產檢，見證寶寶的成長過程，不過她苦笑說，自己雖喜歡小孩，卻跟小孩子玩不起來。

她和宋米秦感情甚篤，與另一位昔日夥伴郭雪芙的關係也備受關注，她坦言兩人確實沒有聯絡，是否會覺得「早應該」不要組女團？她則表示，仍相當懷念當時三人一起努力的過程，現在還不時上網看過去演出的影片，「那時表情特別賣力，什麼動作都要很極致，想起來還是很可愛。」此外，李毓芬也將在5月4日晚上舉辦粉絲見面會，現場獻唱兩首歌曲，與歌迷同樂。

(中時 )