三芝共榮、安康社區榮獲全國金牌農村！為社區製作MV

新北市三芝區共榮及安康社區代表新北市角逐農委會首屆金牌農村競賽，自全國700多個參賽農村社區中，榮獲全國金牌農村。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

自己的家鄉最美麗、社區改造有成！新北市三芝區共榮及安康社區代表新北市角逐農委會首屆金牌農村競賽，自全國700多個參賽農村社區中，榮獲全國金牌農村，並獲得農村發展獎勵金50萬元，讓新北市的農村發展成果在全臺發光發亮。

三芝區共榮、安康社區僅間隔八連溪一水之遙，兩社區居民無論在耕作、環境及生活各方面皆關係密切。在新北市政府輔導農村再生計畫通過後，推動許多改造計畫，包括將荒廢農地復耕、推動友善耕作、設置假日農夫市集及生態環境保護的營造活動等，逐步建構完整人與自然和諧共存的環境，展現人與生態「共榮」共生、居民和樂「安康」的農村社區。

為推廣三芝區共榮及安康社區，新北市政府農業局特別為社區量身打造「美麗的三芝」創作歌曲，透過MV的拍攝方式，呈現三芝八連溪兩岸生活、生態與生產的共同生活圈，歌詞中帶出居民的兒時記憶與農村生活，並隱藏了12年來社區轉變的心路歷程，三芝關懷社區協會總幹事洪瑞興看完MV紅了眼眶表示，回想曾經的原生物種幾乎滅絕，到如今能夠擁有生物多樣性的樣貌，是多虧了社區的不斷堅持，居民一同攜手同心，才能重現「聽到田岸水蛙聲，敢若慶祝咧唱歌」的農村景色，重建社會生態生產地景，達到人與自然和諧共存的關係，並成為臺灣里山倡議的模範案例之一。

新北市政府農業局表示，新北市三芝共榮及安康社區代表新北市參加首屆全國金牌農村競賽，並成為全國農村社區中的標竿，盼能帶動全國整體農村社區永續發展，如同歌詞中最有撼動力的一句話「是改變換來新的生命」，誠摯歡迎大家前來八連溪里山，為台灣這片土地一同慶祝！

(中時電子報)

金牌農村新北市三芝區共榮及安康社區MV-美麗的三芝。（影片由三芝區共榮及安康社區製作，取自YouTube）
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