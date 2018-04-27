鼓勵身心障礙朋友用藝文創作！文薈獎開跑

2018年04月27日 03:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用創作世界更多美與好讓更多人知道！文化部國立彰化生活美學館為鼓勵身心障礙的朋友們用藝文創作的方式，分享生活故事及對生命的熱愛，從1998年開始舉辦「文薈獎──全國身心障礙者文藝獎」，吸引無數文藝好手參賽。今年已進入第17屆，預計發出獎金總金額101萬元，並於8月8日截止收件；另外，第16屆作品巡迴展也將在新竹、台中、台南、台東陸續展開，要將精采作品呈現在更多人面前。

第17屆文薈獎系列活動於4月24日正式啟動，知名作家林黛嫚、畫家楊恩典、第一屆文薈獎獲獎者鍾宛貞、臺北市立啟聰學校葉宗青校長都出席這場盛會。

彰化生活美學館在啟動記者會上表示，這是專屬於身心障礙朋友的文藝獎，大家透過文字、圖像的文藝創作，可以進入參賽者的動人故事裡，去感受他們在人生旅途中曾經遇上的困境與挑戰，還有愛與關懷。在翻閱去年的作品集時，有幾段文字令人記憶特別深刻，例如高雄橋頭國中的林孟駿──他是一位有聽力障礙的學生，他說自己是「用藝文創作參加文薈獎，藉由比賽表達心中無聲世界的善與美」；還有，自閉的女孩郭湘瀅，她畫下了「樂當自閉症」，告訴大家她破繭而出的心情，同時希望與她有同樣處境的人，可以正視自己，接納自己，活出自信人生，「這就是文薈獎最大的意義」。

而國立彰化生活美學館則揭櫫第17屆的文薈獎徵件主題──「最美麗的風景」，他表示：「身心障礙者有著不受限的心靈，可以掙脫束縛翱翔，像在天空中自由飛翔的風箏，得以看見最美麗的風景；也像候鳥般，因為有親友的陪伴與愛護，所以能夠堅持著持續往前，追尋那片屬於自己的天空。」

另外，彰美館也表示，謝謝許多朋友相信文薈獎的力量，並陪伴它成長，因此，為了回應社會大眾的支持，本屆系列活動除了將於新竹、台中、台南、台東舉辦第16屆作品巡迴展，更增加四場校園導讀，希望以生動活潑的方式，讓更多人瞭解文薈獎作品的創作故事，並帶領學生創作發想，讓溫暖傳遞出去。

本屆文薈獎徵件日期，自即日起至2018年8月8日(三)截止(以郵戳為憑)，分為「文學類」、「圖畫書類」、「心情故事」三類，最高首獎6萬元，共有71個獎項名額。為鼓勵創作，前1,000位符合資格參賽者即可獲超商壹百元禮券乙張，歡迎對藝文創作有興趣的身心障礙朋友踴躍參加，詳細報名資料請洽第17屆文薈獎徵件小組02-25431636或請上官網 查詢。

(中時電子報)