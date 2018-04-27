台北旅展品韓國！美食、運動、音樂劇《JUMP》樂一夏

2018年04月27日 04:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序初夏，正是出遊好時機！緊接著又是暑假，計畫好要到哪去玩嗎？5月04日～5月07日韓國觀光公社在台北世貿一館舉辦的台北國際觀光博覽會D713韓國館攤位將針對多元的韓國旅遊話題，配合今年強打的主題：「201∞無限韓國」，準備一連串的活動和旅遊商品，讓來到旅展現場的大朋友小朋友可以為即將到來的暑假做準備。

一連四天除了有非語言音樂劇《JUMP》精彩節目；為了推廣韓國多元旅遊，現場準備了各式各樣的互動遊戲，如：「傳統韓國市場通」、「韓國親子樂一夏」、「真愛韓國」、「運動韓國」；周末兩天(5/5、5/6)下午三點還有特別節目「與Uni-Girls一起韓國活力遊」，特別邀請到中華職棒統一獅啦啦隊女孩和韓國館的民眾們同樂，更加深入瞭解韓國的運動旅遊相關景點！此外，這兩天的活動還會各送出1顆首位加入韓職的台灣投手王維中的親筆簽名球！

非語言音樂劇《JUMP》

舞台劇JUMP自從2003年7月初次登上舞臺之後，至今持續受到觀眾們的喜愛，『JUMP』是以韓國的傳統武術融合高難度特技與爆笑的喜劇表演，武功高強的演員們在舞台上不靠任何輔助用品，就能輕易飛天遁地，豐富的肢體表演、聲音、音樂還有與現場民眾的有趣互動，將為觀眾帶來既華麗又充滿震撼力的演出，此外，『JUMP』還像一齣有趣的電視劇，中間各種滑稽、爆笑的插曲，更是讓公演從頭至尾毫無冷場。在非語言、純肢體的表演方式下，完全超越國籍、語言的隔閡，讓觀眾融入在劇中。

《201∞無限韓國》深入探訪韓國無限風情

每個整點不但有可愛的韓國大頭娃娃表演K-POP舞蹈，也將有不同的旅遊主題介紹，例如韓劇韓綜拍攝最夯景點的京畿道、美麗之島之稱的濟州、被票選為「2018年台人最愛新興旅遊城市」的釜山、集結傳統與現代之美於一地的大邱，或是航空公司、旅行社達人分享等，希望能讓台灣民眾們更了解韓國的多樣化，欲知更詳細的節目安排，請參考韓國館舞台時間表（如附件一）。

《201∞無限韓國》多元舞台區遊戲

－韓國傳統市場通：您知道2018年票選出的特色韓國傳統市場有哪些嗎？聽完介紹、挑戰傳統市場小遊戲，讓您化身傳統市場小達人！

－韓國親子樂一夏：夏天時爸媽帶著小朋友必去的韓國景點有哪些？趕快來看看介紹，讓您在景點安排上收穫滿滿！

－真愛韓國：和最喜歡的好閨蜜 / 兄弟 / 情侶去韓國玩時，哪裡才能拍出唯美照或者最流行的好友照？聽完介紹後，還能和好友們同心協力完成小遊戲，拿好禮！

－運動韓國：除了韓流、逛街血拚、拍出美照之外，韓國還有許多刺激的活動可以玩！在櫻花樹下完成的馬拉松、首爾─釜山自行車縱騎的壯舉、韓綜也曾經取景的刺激滑翔傘、高空滑索體驗、還可為韓國職棒打拚的台灣選手王維中加油，都讓人迫不及待想嘗試！

－體驗區：來到韓國館的體驗區，即有機會試穿韓服，讓您在出國前搶先體驗傳統韓服，當個最道地的韓妞 / 歐爸！另外，體驗區還有《傳統市場趴趴走&書寫韓國》之活動，只要領取集章券在指定攤位蓋滿傳統市場的印章之後，回到體驗區攤位會有專門的人員幫您的集章券寫上您的韓文名字、還可兌換精美韓國明信片及限量美味韓食！

(中時電子報)