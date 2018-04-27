用攝影呈現植物多重樣貌！「生為一種容器」大稻埕展出

2018年04月27日 04:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

凝視著時間的變化，我們如何去感受生命？用攝影凝視植物的樣貌為中心，探索影像中植物與人物間的生命相似處！初夏來看攝影展！近年備受關注的攝影師Kris Kang及黃煌智以凝視植物的樣貌為中心，探索影像中植物與人物間的生命相似處，由植物與人兩者外貌的相似之處到與記憶的連結之處，呈現生命作為一種容器的驚奇與豐富。【生為一種容器 | Kris Kang X 黃煌智 攝影聯展】將於5／04 (五) 至5／20 (日) 在大稻埕 谷居 Gu Ju 舉辦，邀請您一同凝視生命沉澱的形式。

低調而內斂的台灣攝影師Kris Kang近年透過個人系列作品集《BONSAI／盆栽》以及《劍山／KENZAN》備受矚目，其創作更於2018 Wonder Foto Day 中榮獲安藤菜穗子獎的肯定與殊榮。在攝影師Kris Kang的成長背景中有許多以養盆栽為生活樂趣或經濟來源的記憶，因此多數的創作都是以植物對照自身或者與母親的家庭相關聯。

黃煌智攝影作品。（主辦單位提供）

Kris以「時間非逝去之物，是沉積身體的物質」做為創作理念，在作品集《盆栽》和《劍山》中直觀凝視人物及植物的姿態，由植物及軀體交織抑或並列的方式，觀察時間所遺留下來的痕跡。更呈現於時間遞嬗下，外在環境對生命生長的干預與他人的關聯。

Kris Kang攝影作品。（主辦單位提供）

而台灣攝影師黃煌智同樣延伸生命經驗裡的盆景記憶，以外公及他的盆栽為主題創作「生之栽」系列作品。透過記錄原本由人為控制及照顧的盆景於棄置後順應自然的生長變化，他察覺生命之於一種容器的被動與真實。

而生之栽意指生命存在的一個階段，透過影像記錄下盆栽形狀的延伸或是斷裂，甚至是日益嚴重的病蟲害，以表現生命的積極和與外公記憶連結的另一個面向。在攝影裡面，黃煌智找到另一種跟親人相處的方式，而透過這次展覽的攝影創作，我們也希望能使觀者找到另一種屬於自我跟生命相處的方法。

由谷汩文化策劃，「生」為一種容器，涵蓋了時間的變化與記憶，但更多了的是情感與生命不斷的延續。

黃煌智攝影作品。（主辦單位提供）

【生為一種容器 | Kris Kang X 黃煌智 攝影聯展】

展期：5／04（五）– 5／20（日）（週一公休）

時間：10：00 - 19：00（免費入場）

地點：谷居 Gu Ju（台北市大同區迪化街一段14巷38號）

(中時電子報)