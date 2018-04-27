溫馨母親節！帶媽咪吃大餐、做康乃馨、遊樂園度佳節

2018年04月27日 04:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過兩週，就是一年一度母親節了！各飯店、超商的母親節蛋糕也已開跑！其實和親愛的媽咪過節不只有一天，從日常生活中就可以讓媽媽更溫暖，增進母子（女）間情誼！母親節是媽媽第二個生日，全家陪媽咪吃蛋糕好甜蜜、品味異國大餐也有fu！如遊樂園業者推出母親節優惠，替您傳遞愛與感謝給媽媽！也能DIY製作康乃馨，製作獨一無二的花束為媽咪獻上祝福！

備受大小朋友喜愛的「台北兒童新樂園」也推出母親節優惠活動。（本報系資料照）

除母親節蛋糕優惠早已提前開跑，全台許多遊樂園、展覽也推出各式優惠，如兒童新樂園替您傳遞愛與感謝給媽媽！4月21日至4月30日期間，國小6年級（含）以下小朋友，可至遊客服務中心領取限量母親節明信片一張，5月1日至5月31日，收到明信片的媽媽與小朋友，可持明信片至遊客中心兌換單次免費遊樂券兩張。義大遊樂世界舉辦周末音樂夜，請來阿卡貝拉世界冠軍演出音樂劇。六福村則打造「動物派對」慶典活動，民眾畫上動物妝、變裝成動物！趁著溫馨五月，不妨帶著親愛媽咪共度佳節，累積滿滿回憶！

誠品行旅以「花漾春暉」為主題，結合餐飲及住房專案推出一系列活動。（主辦單位提供）

eslite hotel誠品行旅今年母親節以「花漾春暉」為主題，結合餐飲及住房專案推出一系列活動。一樓The Chapter Café於5/13母親節當日推出的「花饗媽咪」四人分享餐，以清爽的無國界料理為主軸，主菜將「德國豬腳」、「港式避風塘波士頓活龍蝦」、「爐烤泰式吵嗲雞」及「爐烤肋眼牛排佐紅酒醬汁」一次豪氣登場，適合全家一同歡樂享用，晚間時段更可體驗風行於時下文青圈的韓式MINI小花束手作課程，以索拉花為素材手工細作成康乃馨，象徵著把對母親的愛永恆的捧在手心。

誠品行旅_In Between之間餐廳提供喜愛海陸料理的母親三款主餐選擇（左）、誠品行旅_In Between之間餐廳於0512、0513推出「寵愛海陸饗宴」（右）。（主辦單位提供）

誠品行旅二樓In Between之間餐廳則於5/12、5/13推出「寵愛海陸饗宴」，包括前菜、湯品、主食、主菜及甜點等豐富內容，主菜更可選擇「美國頂級香草菲力」、「葛瑪蘭黑豚佐黑蒜與炙燒包心菜」或「冰島黑線鱈佐鮟鱇魚肝」。The Lounge大廳書坊推出全新力作「人之初」限定蛋糕，以遙想單純美好的生命之初為創作內涵，從蛋糕的外觀到入口後的味覺變化，走一趟少女轉變為人母的心路旅程。

桃園農博有全台首創最大型的太陽能生命樹。（主辦單位提供）

今年的母親節，要帶媽媽去哪裡吃？桃園農博熱鬧展開，在鄰近農博的在中壢大江購物中心設館的幾間知名餐飲業者，不跟風只推母親節套餐，反而因應農博反應熱烈順勢大推「農博餐」與「農博優惠」。

藍紋乳酪半熟蛋芝麻葉PIZZA。（主辦單位提供）

像是「Mo-Mo-Paradise壽喜燒」使用的新鮮蔬菜全部產地直送、無限量供應；義式屋古拉爵將台灣特色食材如台灣在地芝麻葉、鱸魚、當季水果…等結合在各種義大利料理與甜點中，也有些餐廳特別祭出農博期間限定優惠餐點，像L'OTTO洋食館、時計台拉麵、MOLINO、博多山海天麩羅、翰林茶棧、于記杏仁豆腐、知更鳥、岩島成、樂活事等18家餐飲品牌推出多組限定特色餐點，於展覽期間點用指定餐點即可享有優惠折扣。

(中時電子報)