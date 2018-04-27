都市種菜一點也不難！可食地景輔導團吃健康

2018年04月27日 05:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓生活多一些綠化、自己種蔬果吃健康！居家種菜很簡單，你(妳)們家也開始種菜了嗎? 都市農耕是一種新型態的休閒活動，也有越來越多的社區與鄰里開始利用居家周圍的閒置空間，規劃為可食地景，作為民眾交流與休憩的地方。新北市政府綠美化環境景觀處於106年成立可食地景輔導團，幫助許多社區規劃社區園圃，也替許多現有的園圃改善土壤肥力及排水等缺點，其實種菜一點也不難，歡迎大家一起來種菜!

107年的可食地景輔導團將提供申請單位都市農耕輔導，內容涵蓋可食地景規劃、建置、改善現有園圃缺點、辦理收成分享活動、辦理種植教學課程、以及辦理食農教育課程等，希望能讓未曾接觸過的民眾有了農耕初體驗，同時也幫助許多既有的園圃改善缺點，借此推廣都市農耕，一起打造新北市可食地景。

參與種植的民眾無不發揮創意，將不同顏色菜苗排列種植形成多種變化，小朋友也表示就像在菜圃裡作畫，大家玩得不亦樂乎。（圖為碧華亮點可食地景，新北市景觀處提供）

景觀處長林芳良表示，建置可食地景能帶來許多的好處，除了能最直接增加綠地面積外，還能提供安心健康的蔬果，更是進行食農教育與交流分享的最佳場所。為了使民眾對可食地景的想像更為具體，景觀處設定有5種主題模式，分別為「好食寓」、「芬芳趣」、「摘果樂」、「樂園藝」及「綠療癒」。民眾可藉由主題的選定，由景觀處協助規劃，讓園圃更貼近理想中的可食地景，打造專屬的快樂農園！

其中「好食寓」即是推廣於屋頂陽台打造安心健康的食材香料庫；「樂園藝」是以蔬菜搭配園藝植栽，並以造園方式來營造可食景觀；「芬芳趣」及「摘果樂」分別是以香草、果樹為主體規劃之可食地景；最後「綠療癒」則是為特定族群作合適的種植規劃，如高架菜箱可讓長者不須彎腰辛苦種植，就可以享受都市農耕的樂趣。

越來越多的民眾希望能有一片沉澱心靈的空間種植花草蔬果，歡迎有興趣打造可食地景及辦理食農教育課程之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話(02)29603456分機3142。

(中時電子報)