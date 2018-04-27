「無核化」 韓學者：文先建去核框架 送川普宣布

2018年04月27日 05:55 中時 陳建瑜

高麗大學教授南光奎指出，北韓無核化還存在許多不確定，如何處理核武，尤其北韓之前在同意接受核武檢驗時，之後仍藏有核武的情況，而美國政府未來也會改變。（陳建瑜攝）

陳建瑜／首爾報導

2018南北領袖高峰會今登場，「無核化」將是峰會的核心，韓國政府重要智庫世宗研究所研究員李成賢接受本報訪問表示，今峰會可望南北在「無核化」上確定同意，但真正談「去核」時程細節可到「川金會」，韓國總統文在寅先打造框架，再送給美國總統川普宣布，給川普面子。

對於「無核化」方式，李成賢指出，美朝彼此懷疑是客觀事實，因此北韓提出「階段性同步」措施，雖然美國並未表明接受，但北韓可先放棄「一籃子」中一小部分核武，美國再提供一小部分的經濟援助，一步一步進行。

相較前兩次南北領袖峰會，李成賢說，雖然文在寅歷史傳承金大中及盧武鉉對朝「陽光政策」，但2000年時金大中援朝500萬美金，得以領袖會談，但這次文在寅不提供經濟援助。另外，2007年盧武鉉見面時，當時韓美關係陷入低點，但相反地，這次文在寅是在對美關係好的情況下，進行領袖會議。

李成賢認為，川普、金正恩、文在寅三個國家最高領袖直接見面可減少誤會，過去都是由外交層面的官僚有下而上的談判，但這次卻透過情報單位，並由三個領導人直接對話，這跟以前非常不一樣，提供會談的成功率。

不過李成賢也說，金正恩最好保握這此與川普見面的機會，除了川普是美國總統歷任中願意跟北韓領導人見面之外，若由領導出面協商都破局，未來雙方談判的空間將更不可能，沒有後退的餘地， 而美國內部保守派壓力也會轉強。

至於「和平協議」，李成賢說，雙方肯定談，但首要是「無核化」，北韓獲得安全保障，同時提供經濟援助、協助北韓加入國際貿易體系等，才有機會簽下和平協議。

對於南北韓統一，李成賢指出，統一是最後長遠的目標，但文在寅已說，兩國保持和平互動交流，「維持現狀」一段時間，幾十年也好，因為他很清楚「強迫統一」並不會較好。

高麗大學教授南光奎指出，北韓無核化還存在許多不確定，如何處理核武，尤其北韓之前在同意接受核武檢驗時，之後仍藏有核武的情況，而美國政府未來也會改變；他認為金正恩目前是利用南韓文在寅政府親朝現狀，在政治議題上佔盡優勢。

(中時 )