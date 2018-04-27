兩韓峰會倒數計時　美專家籲解決朝核問題　需兼顧美國亞洲戰略

2018年04月27日 06:34 中時 江靜玲

兩韓峰會進入倒數計時，美國學者專家呼籲川普政府必須慎防金正恩的「魄力攻勢」與平壤擅長的「離間」手法，與北京和首爾和美國其他盟友持續站在同一線上對平壤施最大壓力外，還要謹記「美國的北韓戰略不是始於北韓，而是始於美國盟友」，解決朝核問題，必須兼顧美國亞洲戰略。

華府韓國經濟研究所(KEI)副主席、前美國駐南韓使館副團長塔克拉指出，本次兩韓峰會與以往不同處在於，金正恩同意在板門店而非平壤舉行，也不堅持中止美韓聯合軍演。但最重要的或許是北韓在先前的會談中沒有核能力。儘管對北韓表示願意做出真正抱持懷疑是明智的，但透過談判正可檢驗北韓的意圖。

塔克拉表示，制裁和孤立的目的是要把北韓引到談判桌上，這個導向目前看來有成功的可能性。但華盛頓和首爾間必須保持密切協調，以期避免金正恩在美韓間透過「文金會」和「川金會」進行「離間」。他強調，韓國和美國與北韓會談，都必須牢記美韓，以及日本等其他相關國家的共同利益。

布魯金斯研究所韓國研究主任朴正鉉也示警，北韓向來擅長玩弄「分裂與征服」手法，華盛頓和首爾對此必須格外審慎。她指出，美國帶領國際社會對北韓施以最大壓力，現在金正恩則反過來以「最大的接觸」因應，在金正恩一轉使用「魅力攻勢」的情況下，這將使得制裁變的更難落實。朴正鉉認為，美國在兩韓峰會後，除跟南韓、日本要有清楚良好溝通外，更不能對北韓做出任何讓步。

戰略與國際研究中心(CSIS)韓國研究主任車維德則強調，解決朝核問題必須兼顧美國的亞洲戰略，處理好與中國大陸和美國盟友的關係是關鍵，「我們不希望北韓戰略是以我們更廣泛的亞洲戰略為代價。」

美國前總統拜登國安顧問沙利文也認為如何評估北韓的現狀是件困難的事情，他的擔心是川普為證明做到過去美國領袖未能達成之事，傾向同意與北韓達成協議， 川普這種急就章好大喜功的行事作風，會影響27日的兩韓峰會，「因為文在寅看川普如此做，他也不打算慢下腳步。」

沙利文說，在朝核問題上最重要的是美國是否有外交意願，這包括了與北京、首爾、東京和其他美國盟達成並持續一致步調，但他質疑川普政府有這樣的策略。

(中時 )