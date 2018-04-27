清真寺58歲周年慶 來品嘗伊斯蘭美食

2018年04月27日 07:14 中時 張立勳

台北市清真寺28、29日將舉辦建寺58周年慶祝活動，寺方邀請民眾一起來認識伊斯蘭教文化。圖為信眾禮拜時間晌禮的情況。（張立勳攝）

台北市清真寺28、29日舉辦建寺58周年慶祝活動，現場會有伊斯蘭美食展，讓民眾大快朵頤一番。（張立勳攝）

台北市清真寺落成58年了，常帶給人一種神祕感，如果想認識伊斯蘭教文化，不妨參加28、29日周年慶祝活動，不但可品嘗伊斯蘭美食、阿拉伯服裝體驗與清真寺導覽，今年特地自大陸邀請阿拉伯文剪紙藝術家哈桑馬俊來台，展演獨特剪紙技藝與作品。

座落在大安森林公園旁的台北市清真寺，是台灣的回教徒重要禮拜場所，台北市清真寺董事長馮同瑜指出，在台灣信奉回教的比例，台灣人大約是4成，有多達6成是世界各國來台工作、留學的人，許多台灣民眾對清真寺感到陌生，甚至抱著好奇心態。

馮同瑜說，雖然清真寺平常對外開放參觀，但人數不多，他邀請民眾趁著58周年寺慶活動，28、29日上午9時至晚上8時透過文化展示、美食、服裝體驗和導覽，進一步認識伊斯蘭特色，均不收門票，每日自10時開始的美食展則需自費購買餐點。

寺方表示，今年邀請24家各國美食業者到清真寺設攤，提供伊斯蘭風味小吃，讓民眾大快朵頤一番，包括中東的沙威馬、新疆抓餅、囊餅、東南亞的沙嗲，以及印度、印尼和巴基斯坦的咖哩佳餚，所有料理都是經過清真認證。

此外，清真寺特地從大陸甘肅省邀請哈桑馬俊到台灣表演剪紙功夫，馮同瑜推薦，大家都看過剪紙，但哈桑馬俊是將阿拉伯元素融入剪紙藝術，張顯不同的伊斯蘭風采。

哈桑馬俊26日搶先展演剪紙技藝，剪出一個「壽」字，但字形是由阿拉伯文拼湊而成，他說，因為「阿文剪紙藝術」沒有特定產業，少數藝術家都是因為信仰，把阿拉伯文融入漢文化呈現伊斯蘭和平、友善精神。

(中時 )