兩韓世紀峰會 文在寅抵達板門店 準備迎接金正恩

2018年04月27日 06:56 中時電子報 陳舒秦 、 李靖棠

兩韓世紀峰會 文在寅金正恩出發赴會

（08:10更新）據英國BBC新聞直播畫面顯示，南韓總統文在寅稍早已抵達38度線板門店區域，指示相關人員做好待會迎接北韓領導人金正恩的相關事宜。

南韓總統文在寅車隊稍早從光化門出發，前往38度線的非軍事區。（圖/路透社）

受到全球矚目，肩負著朝鮮半島和平期許的兩韓首腦會談，預計今天在兩韓非軍事區板門店登場，據傳金正恩凌晨已從平壤出發前往兩韓高峰會地點。其中三大議題，包括朝鮮半島無核化、建立朝鮮半島永久和平及改善兩韓關係，都是外界關注的焦點。北韓媒體報導，這次文金會，金正恩會敞開心房，與南韓總統文在寅暢談兩韓和平、繁榮、統一議題。

金正恩預料將在上午9點30分（台北時間8點30分），徒步跨越北緯38度軍事分界線，與南韓總統文在寅握手。會談自當地時間10點30分舉行，並將持續到午餐時間，預料會後雙方將簽署協議，發表板門店和平宣言，更合力將種植一棵松樹，作為兩國間和平與繁榮的祈禱。最後兩人將參加當地時間晚上6點30分左右精心準備的晚宴，地點在「和平之家」，其中將包括來自兩國的象徵性菜餚。

韓國政府力求這次會議公開和透明，為韓國人免費播放現場直播，以便在手機上或公共場所的巨型電視螢幕上觀看。專家表示，他們試圖打開一個理解和對話的窗口，並找出如何解決問題。

這是南北韓領導人之間的第三次會議 ，最後一次是在2007年，韓國總統盧武鉉會見了金正恩的父親金正日。前兩次會議都在北韓首都平壤舉行。

(中時電子報)