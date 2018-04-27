2018年04月27日 07:27 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡政府強推軍公教年改案7月1日上路，反年改團體八百壯士流血抗爭，共計釀成員警、記者、陳抗人士逾百人輕重傷，府、院、黨一致譴責暴力，行政院長賴清德昨指示法務部、內政部、警政署研議「襲警罪」的可能性，對陳抗人士襲警妨害公務的行為加重處罰。

「和平、新的開始」！全球矚目、承載著朝鮮半島和平期許的兩韓首腦會談，今天在兩韓非軍事區板門店登場，北韓領導人金正恩上午9點30分（台北時間8點30分），徒步跨越北緯38度軍事分界線，並與在界線另一端等候的南韓總統文在寅握手。會談自當地時間10點30分舉行，預料會後雙方將簽署協議，發表板門店和平宣言。

昨大陸空軍首次主動且搶先日本及台灣宣布，26日由多個機場起飛，出動轟-6K等多型多架戰機，再次進行「繞島巡航」，並稱「用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。同時，大陸國防部發言人吳謙表示，如果台獨勢力繼續恣意妄為，解放軍還將進一步採取行動。「搞『台獨』就是死路一條，搞武力對抗沒有出路」。

台灣一批兩岸與國際關係學者近日赴陸，與對岸重要涉台智庫─上海國際問題研究院舉行閉門會談，包括海協副會長孫亞夫及社科院台研所前所長周志懷等重量級學者與會。周志懷坦言，原以為當前兩岸關係大門雖關上，但仍留有一絲「縫隙」，不過現在看來，連「縫隙」都不見了。孫亞夫直言，現在對兩岸統一更具信心。

◎工商時報

大陸通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。陸媒昨（26）日點名50家華為全球主要供應商，其中不乏國際知名大廠，具台灣背景的富士康、聯發科、台積電、矽品、滬士電子等5家也入列。

國巨今（27）日停牌交易，引發市場議論紛紛。國巨的晶片電阻市佔率已經是全球之冠，但積層陶瓷電容（MLCC）市佔率僅約13％，尚有衝刺的空間、並補上車用這最後一塊拼圖。市場臆測，國巨若要併購、劍指美系被動元件大廠機率很高。

臉書周三美股盤後公布業績，營收與獲利年增均高達5成，優於華爾街預期，證明假新聞、個資外洩的一連串危機，都無法撼動臉書身為全球數位經濟大咖的地位。

長榮航空前董事長張國煒申請籌設的星宇航空，昨（26）日獲交通部批准，星宇航空預計以兩周時間向經濟部申請取得公司執照，預計2019年底引進第一架A321NEO新客機，2020年以3架客機一次開出東南亞、東北亞3～4條航線，2021年飛進美國。

◎旺報

大陸電信設備龍頭華為傳出被美國司法部展開調查，被指涉嫌違反美國對伊朗制裁行動。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國司法部的調查是由轄下的聯邦調查局（FBI）進行，屬於刑事調查，這意味著華為可能面臨額外的「刑事處罰」，遠比之前中興通訊受到美國商務部的「行政處罰」嚴重。有分析指出，美方此舉是為美國財長下周前往北京進行貿易談判爭取籌碼。

大陸商務部發言人高峰26日在例行新聞發布會上表示，美國威脅對中國投資實施限制，這種做法打擊了中國企業的投資熱情，一些企業已經放慢甚至取消了在美國投資的計畫。他強調，如果美國實施這一計畫，中方做好了應對準備。

儘管美國接連盯上中興、華為兩家大陸科技巨頭，中美經貿談判的進程卻未受影響。不過，分析人士指出，此次訪華的美方貿易代表團以主張對中施壓最力的貿易代表萊特希澤為核心人物，其他成員也全部都是川普手下的鷹派班底，預計中方這次與美方有關解決中美貿易摩擦的談判，將面臨激烈的攻防與角力。

美國高級官員24日在國會聽證會上表示，美國空軍正加速太空領域的投資計畫；美國空軍計畫在未來5年向太空系統投資443億美元，比去年提出的375億美元的五年計畫大幅增加18%。

(中時電子報)