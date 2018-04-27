Avicii疑自殺！父母含淚說明「他撐不下去」

Avicii的父母二度發出聲明，暗示了他疑似是自殺的訊息。（圖／達志影像）

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中時電子報
／綜合報導

知名DJ Avicii日前在阿曼被發現身亡，他的發言人第一時間發出的聲明僅證實死亡，並未對外說明死因，而後他的家人發出聲明也僅感謝粉絲的支持。不過就在昨天，Avicii父母發出第二份聲明，直言「他撐不下去了」，暗示他是自殺了結生命，讓樂迷難過不已。

Avicii過去患有焦慮症，加上工作壓力讓他染上酗酒問題，甚至動了膽囊手術，最後他選在2016年時對外宣布退休，並放慢腳步旅行尋求平衡，沒想到竟在本月20日身亡。儘管死因不明，可外界多聯想和他酗酒以及健康狀況有關，但他的父母昨發出第二份聲明，字句中暗示了Avicii是自殺結束生命。

聲明中提及，「我們摯愛的Tim是個探索者，一個脆弱的藝術靈魂，一直以來都在尋找問題的答案，更是一個完美主義者；他四處旅行、也賣命工作，但這樣的步伐卻替他帶來極端壓力。」更說Avicii決定停止巡演後，他一直想找到生命的平衡，希望能在快樂與最愛的音樂中找到平衡，「但他再也撐不下去了，他想追求平和。」並說Avicii不是商業機器，「他很愛他的粉絲，但他又不喜歡處在鎂光燈下。」

整段文字點出Avicii無法承受工作帶來的壓力，可偏偏這工作又是他熱愛的音樂，在兩邊無法取得平衡下，讓他情緒達到臨界點。只是對於雙親暗示的自殺，Avicii的發言人則不願回應。

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