賴清德不罩了綠營鐵票區玩完？台南市民希望換黨換人做民調高達...

前台南市長、行政院長賴清德（右）與民進黨南市長初選出線的黃偉哲（右二）。（資料照，莊曜聰攝）

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中時電子報

318學運林飛帆曾在時力台南黨部成立時表示「某個黨在台南推個西瓜出來都會當選」，遭影射的綠營人士感到遺憾，這也顯示出，台南是民進黨的鐵票區。然而年底選舉近，近日台灣競爭力論壇學會委託民調顯示，2018台南市市長選舉，有近4成7的台南市民希望換黨換人做做看。

2014年九合一選舉，台南部分，民進黨賴清德以71萬1557票，得票率72.90%，大勝國民黨黃秀霜26萬4536票，得票率27.10%；高雄部分，民進黨陳菊以99萬3300票，得票率68.09%，大勝國民黨楊秋興45萬647票，得票率30.89%。南台灣一直以來就是民進黨的鐵票區。

但《中評社》報導，台灣競爭力論壇學會委託趨勢民意調查公司，在23與24日隨機電訪戶籍設在台南市，且年滿20歲的民眾，有效樣本共計1070份。其中，國民黨部分，民眾希望高思博代表藍營參選本屆台南市長，支持度有27.5%，第二、第三則是黃秀雙有14.4%與陳子敬13.9%。

民進黨部分，有4成8台南市民不滿「完全執政」的中央政府表示，不太滿意與非常不滿意各為28.8%與18.7%，滿意有33.2%、非常滿意僅4.5%。另外，綠營長期執政南台灣，但台南市長有高達4成7希望換黨換人做看看。還算同意、非常同意各是25.85%與20.9%，不太同意換人與非常不同意的則為20%、11.5%，不表態有21.8%。

(中時電子報)

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文章來源：中評社

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