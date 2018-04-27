日學者不看好美朝會談 成功可能性不到0.1％

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曾任記者的日本龍谷大學教授、中國朝鮮族出身的李相哲表示，「表面上看來，國際社會好像都被金正恩玩在手掌心上，但事實上並非如此，北韓目前正面臨來自大陸和美國的很大壓力。」 「我認為美朝峰會能順利談攏的可能性不到0.1%」。

李相哲分析，「日前北韓領導人金正恩訪中，與大陸國家主席習近平並沒有擁抱，我認為中國主動邀請他去的可能性比較高。這次的美朝峰會的目標是無核化問題，若談不攏，很可能發展成軍事衝突。大陸為避免發生最糟的情況，才邀金正恩訪問北京。」

針對日期未定的美朝高峰會談，李相哲表示，「我個人認為，美朝峰會延期或不召開的可能性有40%以上，美國國務卿蓬佩奧剛上台，美朝針對無核化的立場不同，目前雙方還在協調，若談判沒有破裂，雙方領袖可能會談。但我認為美朝峰會能順利談攏的可能性不到0.1%」

美朝高峰會談不召開的話，真的會展開軍事攻擊嗎？李相哲表示，「我也不願想像戰爭的選項，但我認為是非常有可能的，美國已在南韓部署大量的軍備和人員，隨時可發動攻擊，也擔心南韓和日本會遭受波及。在動武前還有可以和平解決的方法，但需要大陸的協助才行，例如，大陸禁運石油至北韓，目前只達30%的國際制裁可再追加制裁。」

日本政府向北韓要求解決綁架問題，李相哲指出，讓北韓改變的動機只有錢和離間美日，聯合國要解除制裁，日本才可能出錢，美朝高峰會談若破裂，北韓擔心遭美國攻擊，才可能倒向求助日本。

(中時 )

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