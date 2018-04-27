歷史時刻 兩韓破冰 ！金正恩首跨38度線 文金握手 峰會揭幕

2018年04月27日 08:36 中時電子報 喻華德 、 楊幼蘭

南北韓世紀高峰會今日舉行。據《韓聯社》報導，今日上午9時30分（臺北時間8時30分），金正恩越過軍事分界線進入韓方一側。在儀隊恭迎中，兩位領導人從軍事分界線徒步走到介於「自由之家」和「和平之家」的板門店廣場。雙方共同校閱韓國傳統儀隊，儀隊演奏韓民族傳統歌曲《阿里郎》。兩位領導人校閱韓軍儀仗隊後，與包含金與正在內的雙方隨行人員問候握手，歡迎儀式到此結束。

兩韓世紀高峰會直播

據《法新社》報導，文在寅在與金正恩握手時，向這位自韓戰落幕以來首度跨越軍事分界線的北韓最高領導人說：「很高興見到你。」金正恩在進入「和平之家」的高峰會會場後，在留言簿上簽名並寫下「嶄新的歷史從現在開始」。

朝鮮勞動黨領導人金正恩抵達板門店韓國側的板門店廣場，在臺北時間8時29分與韓國總統文在寅握手，兩人與分別代表南北韓的一男一女兩位兒童共同拍攝歷史性的合照。35分兩人步上紅毯，共同校閱三軍儀隊，之後與雙方軍官和政府官員握手，金與正也在其中。41分兩人正式進入和平之家，43分，金正恩在山水畫上簽名，雙方準備展開會談。

這次文金高峰會旨在為眾所矚目的川普與金正恩的高峰會鋪路，而北韓《朝中社》週五說，金正恩將敞開心胸，討論改善兩韓關係，以及朝鮮半島獲取和平、繁榮與統一時所出現的一切問題。」

儘管北韓的核武是高峰會的焦點，但《朝中社》並未提及「非核化」的議題。

美國政府發表新聞稿表示，關於大韓民國總統文在寅與北韓領導人金正恩的歷史性會面，我們向韓國人民表達問候之意。我們希望會談達成朝向和平的未來及整個朝鮮半島的繁榮邁進。

美國讚賞與盟國大韓民國的緊密協調，並期待持續準備美國總統川普與金正恩在即將來來臨的會談持續作健全的討論。

(中時電子報)