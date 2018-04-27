體驗行銷當道 百貨日本展櫻花網美牆吸客

2018年04月27日 09:13 中時 馮惠宜

中友百貨辦大型日本美食物產展引進多家日本人氣美食業者。（馮惠宜攝）

中友百貨辦大型日本美食物產展今年特別再引進多家初次登場的美食。（馮惠宜攝）

穿上日式浴衣到百貨公司賞櫻去！台中一家百貨辦日本美食物產大展，時值春季日本櫻花盛開期，業者鎖定體驗經濟，特別打造櫻花網美牆，讓消費者逛街同時也能盡情在粉嫩櫻花樹下拍美照！

看好國人愛嚐日本美食，中友百貨近年來舉辦多次大型日本美食物產展，每一次都吸引大批人潮帶來可觀業績，今年特別再引進多家初次登場新口味，包含日本頂級牛丼、札幌拉麵人氣老店、秋田米飯糰……等等，帶給顧客更多選擇，展場營造出日本風情，走在佈滿櫻花、燈籠的展場中格外有fu。

中友百貨店長許振立表示：「現在體驗行銷當道，百貨公司所販售的不只是商品，更吸引人的是愉悅的消費體驗，看好網路熱潮，我們特別打造美麗的景色，讓消費者不只能品嚐到美食，也能拍到美照。」看到13F天橋化身櫻花林，連網美也忍不住想拍幾張在櫻花樹下野餐的照片，想像這裡就是東京上野公園，滿足哈日族的夢想之地。

中友日本美食物產大展除了推出道地日本美食之外，也規畫多項有趣的活動，包含抹茶戚風蛋糕DIY、造型大福DIY、和風化妝包DIY及日式浴衣體驗等課程，由專業大師教導消費者穿著日本傳統浴衣，體驗時間一個小時，可穿著綺麗的浴衣逛逛日本美食展。

(中時 )